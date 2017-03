Từng kiên định chống lại iPhone nhưng theo giám đốc truyền thông xã hội của Tổng thống Mỹ Trump, trong vài tuần qua, ông Trump đã sử dụng một chiếc iPhone mới để đưa ra các thông điệp trên Twitter.

Ông Donald Trump dùng điện thoại bàn để liên lạc (Nguồn: Nhà Trắng)

Từng kiên định chống lại iPhone nhưng theo giám đốc truyền thông xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong vài tuần qua, ông Trump đã sử dụng một chiếc điện thoại của hãng Apple để đưa ra các thông điệp trên Twitter.

Việc ông Trump sử dụng iPhone đồng nghĩa với việc làm tan đi thái độ của ông đối với Apple. Ông Trump đã kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Apple trong cuộc vận động tranh cử, và trích dẫn việc Apple từ chối mở khóa điện thoại liên quan đến vụ bắn súng vào năm ngoái của San Bernardino.

Phát biểu tại cuộc míttinh vào tháng 2/2016, ông Trump cho biết ông đã sử dụng cả điện thoại thông minh Samsung và Apple, nhưng sẽ bỏ iPhone cho tới khi Apple chấp nhận yêu cầu của FBI và chuyển giao mã mở iPhone.

Hãng Apple đã không hỗ trợ chính phủ trong việc truy cập vào điện thoại.

Những tưởng iPhone hay bất kỳ sản phẩm nào của Apple khó có thể có mặt trên tay của vị Tổng thống tỷ phú thì vào bất ngờ vào tối thứ Ba 28/3 (theo giờ Mỹ), Dan Scavino Jr., giám đốc truyền thông xã hội kiêm cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump đã có dòng tweet: "".@POTUS @realDonaldTrump has been using his new iPhone for the past couple of weeks here on Twitter. Yes, it is #POTUS 45 reading & tweeting!" ("POTUS @realDonaldTrump đã sử dụng iPhone mới của ông trong vài tuần qua trên Twitter. Vâng, đó là #POTUS 45 đang đọc & tweet!")

Trong vài tuần gần đây, người sử dụng Twitter nhận thấy một số tin nhắn của ông Trump dường như được gửi từ iPhone, nhưng không rõ liệu các tin nhắn này được ông Trump tự mình soạn hay được cập nhật bởi nhân viên trên thiết bị thứ hai.

Trong quá khứ, ông Trump đã từng bị chỉ trích khi sử dụng một chiếc điện thoại Android cũ, không bảo đảm an toàn thông tin liên lạc.

Ông Trump được cho là đã giao nộp chiếc điện thoại Android của mình - một điện thoại Samsung - trước lễ nhậm chức vào ngày 20/1, nhưng 5 ngày sau đó, người ta vẫn thấy ông sử dụng chiếc điện thoại này để gửi tweet.

Thói quen sử dụng điện thoại không đảm bảo an toàn của ông Trump đã làm các thành viên của Quốc hội Mỹ lo lắng.

Hồi tháng Hai, hai thượng nghị sỹ Mỹ đã viết một lá thư gửi tới cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. Trong bức thư, các nghị sỹ đã bày tỏ mối quan ngại trước việc ông Trump tiếp tục sử dụng điện thoại Android ở hai mặt: thứ nhất là, chiếc điện thoại đã không để lại dấu vết trang của tổng thống; Và thứ hai, điện thoại không có bảo đảm là một lời mời mở cho các hacker.

iPhone mới của ông Trump có thể là một lựa chọn an toàn hơn so với chiếc điện thoại Android cũ của ông không được hỗ trợ, nhưng chắc chắn sẽ không làm dịu tất cả những quan ngại về an ninh. Điện thoại của Apple vẫn dễ bị tấn công bởi các hacker chuyên dụng, nhất là khi nó nằm trong tay của một trong những người có quyền lực nhất trên thế giới.

Có lẽ một lựa chọn tốt hơn là làm như Tổng thống Obama đã làm, đó là sử dụng một thiết bị liên lạc bị khóa và phục vụ ít hơn cho mục đích giải trí. Nhưng với niềm đam mê thích cập nhật tweet trên Twitter của ông Trump, thì giải pháp đó có thể không thuận theo ý thích của ông Trump./.