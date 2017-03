"Bây giờ bên công an giao thông nói phải có công an phường ký mới lập biên bản. Làm việc kiểu này đến thế kỷ 23 Việt Nam cũng không tiến bộ được. Tôi toàn quyền ở đây, tôi chỉ đạo thực thi nhiệm vụ ngay. Tôi chịu trách nhiệm. Kẹt xe rồi!", ông Đoàn Ngọc Hải chỉ trích gay gắt ông Võ Công Khanh, Chủ tịch phường Bến Thành.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 đang khiển trách ông Võ Công Khanh, Chủ tịch phường Bến Thành

Chiều hôm qua (10.3), một chiếc ô tô đậu vi phạm vỉa hè đường Trương Định (phường Bến Thành, quận 1) không thể lập biên bản, cẩu về kho vì theo đúng thủ tục phải có đại diện công an phường.

Ông Hải liên tục hối thúc ông Lê Thanh Nam, Phó chánh Văn phòng UBND quận 1: "Lãnh đạo phường Bến Thành có ai tới chưa? Sao chỉ cách đây có vài chục mét mà tôi đứng đợi nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ai? Làm sao lập biên bản vi phạm?".

Clip ông Hải gọi điện thoại hối thúc Công an phường Bến Thành:

Ông Lê Thanh Nam liên tục gọi điện thoại hối thúc lãnh đạo phường Bến Thành

Ông Nam liên tục gọi cho Chủ tịch phường Bến Thành hối thúc. Khoảng 30 phút sau, ông Võ Công Khanh, vị chủ tịch phường dưới cấp của ông Đoàn Ngọc Hải có mặt. Ông Hải nói: "Anh làm gì mà tôi đứng đợi 30 phút anh mới đến trong khi trụ sở chỉ cách đây vài chục mét".

Ông Khanh trả lời bận họp. Ông Hải nói ngay: "Tôi cần những hành động cụ thể chứ không cần những buổi họp, không cần những chương trình, kế hoạch. Họp Hội đồng nhân dân cũng xin phép bỏ họp vì có công việc khẩn cấp. Công an phường lý do gì nửa tiếng đồng hồ chưa có mặt thì làm sao cẩu chiếc xe này đây? Trong khi công an phường chỉ cách đây có mấy chục mét? Người dân đang trông chờ, kỳ vọng vào chính quyền, còn mình thì cứ đủng đỉnh, cứ từ từ thì làm sao xã hội phát triển được?".

Ông Khanh trả lời: "Một tuần em ra quân 4 đợt đó anh". Ông Hải hỏi: "Bốn đợt mà tôi thấy còn bầy hầy thế này, tôi còn phải làm khủng khiếp thế này! Không hiểu các anh đã làm gì?".

Trước đó ít phút ông Hải đã lệnh cho lực lượng của mình lập biên bản, xử lý một quán ăn lấn chiếm vỉa hè và xả rác làm mất mỹ quan đường Trương Định, thuộc phường ông Khanh quản lý.

Bị phê bình, ông Võ Công Khanh cầm điện thoại: "Bây giờ tôi đã ra đây rồi mà công an chưa có mặt. Phường đâu? Đang giữ xe của người ta mà chưa cẩu được do chưa có niêm phong. Phó chủ tịch quận điều động thì còn lý do gì nữa. Các anh ra nhanh giùm, anh Hải đang đợi".

Đợi ông Khanh buông điện thoại, ông Hải nói tiếp: "Tôi nhắc anh thế này: Người dân đang rất mong chờ, kỳ vọng vào chính quyền. Chính quyền cứ đủng đỉnh, từ từ thì quận 1 biết bao giờ mới thay đổi được. Anh quyết liệt mà 7 tiếng đồng hồ và suốt hai ngày không có một lãnh đạo nào để bàn giao".

Ông Khanh trả lời: "Tụi em rất quyết liệt, hôm qua còn làm đến 8 giờ tối".

Ông Hải nói: "Đừng có nói quyết liệt! Quyết liệt mà còn bầy hầy như thế này à? Trong vòng 3 tiếng đồng hồ mà anh từ Thủ Đức không về được, lý do là gì? Các lãnh đạo khác đâu? Hôm qua tôi đợi 4 tiếng đồng hồ mà không thấy lãnh đạo nào? Nếu phường này xảy ra cháy nổ, xảy ra trọng án... mà 3 lãnh đạo phường không có mặt xử lý thì trả lời sao với lãnh đạo quận và quận trả lời sao với lãnh đạo thành phố? Anh khẩn trương điều công an phường ra xử lý ngay đi".

Clip ông Đoàn Ngọc Hải khiển trách Chủ tịch phường Bến Thành:

"Tôi thấy cứ đá qua đá lại về thủ tục hành chính như thế này là không ổn", ông Hải nói với cảnh sát giao thông.

Ông Hải tiếp tục chỉ đạo giao thông: "Có những chiếc xe vi phạm không có chủ xe ở đây thì đâu cần lập biên bản để kéo về? Tôi thấy cứ đá qua đá lại về thủ tục hành chính như thế này là không ổn. Cần phải báo cáo ngay lãnh đạo công an quận để có biện pháp".

Clip ông Hải khiển trách một trợ lý:

Ông Võ Công Khanh đang ký biên bản chiếc ô tô đậu vi phạm trước khi kéo về kho

Giờ tan tầm, người dân tập trung xem ông Hải xử lý càng đông gây ùn tắc giao thông. Tuy nhiên vẫn chưa thấy Công an phường Bến Thành đến. Ông Đoàn Ngọc Hải nhắc nhở: "Bây giờ bên công an giao thông nói phải có công an phường ký mới lập biên bản. Làm việc kiểu này đến thế kỷ 23 Việt Nam cũng không tiến bộ được. Tôi toàn quyền ở đây, tôi chỉ đạo thực thi nhiệm vụ ngay. Tôi chịu trách nhiệm. Kẹt xe rồi!".

Chiếc xe vi phạm được kéo đi ngay sau mệnh lệnh của ông Đoàn Ngọc Hải. Lúc này khoảng 6 giờ tối. Ông Hải kết thúc buổi làm việc bắt đầu từ 2 giờ chiều.

Chiếc ô tô vi phạm đã bị lực lượng của ông Đoàn Ngọc Hải kéo về kho sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý

Clip ông Đoàn Ngọc Hải than phiền về thủ tục hành chính:

Bài, ảnh, clip: Dương Cầm