Ngoài điều hành nhiều tiệm cầm đồ mang tên mình trên thành phố Vinh, Hùng còn cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lên tới 900 tỷ đồng.

Trần Thế Hùng tại CQĐT.

Ngày 5/4, thông tin từ Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Trần Thế Hùng (37 tuổi), Lê Hồng Trung (30 tuổi, cùng trú tại thành phố Vinh) về tội Tổ chức đánh bạc. Ngô Minh An (47 tuổi) bị khởi tố về tội Đánh bạc, nhưng được tại ngoại.

Theo tài liệu của công an, vào chiều 29/3, Cảnh sát Kinh tế Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP Công nghệ Cao (C50-Bộ Công an) đã phá thành công chuyên án mang bí số 126B, bắt giữ Trần Thế Hùng, Lê Hồng Trung, Ngô Minh An, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc tổ chức cá độ bóng đá qua mang internet.

Ngoài ra, Cảnh sát bắt giữ thêm Phạm Hồng Nguyên (42 tuổi, trú tại thành phố Vinh) – người điều khiển đường dây, đại lý cấp dưới cho Trần Thế Hùng.

Đường dây cá độ bóng đá này do Trần Thế Hùng cầm đầu. Ở thành phố Vinh, Hùng là dân "anh chị", có biệt danh Hùng Soa, là người điều hành nhiều hiệu cầm đồ mang tên mình. Hùng còn trực tiếp quản lý một tài khoản tổng đại lý của một trang web cá độ, hoạt động từ cuối năm 2014. Hùng chia tài khoản cho 6 đại lý cấp dưới và hàng chục con bạc lớn tại thành phố Vinh thường xuyên đặt cửa qua đây.

Tổng số tiền giao dịch ước chừng 900 tỷ đồng với gần 39.000 lượt đặt cửa. Tài khoản có số tiền giao dịch nhiều nhất là 7 tỷ đồng. Đa số người đặt cửa cá độ đều thua.

Đường dây cá độ của Hùng được trải rộng ra các giải bóng đá châu Âu. Đối với các trường hợp người chơi, phải có khả năng tài chính và sẽ bị gây sức ép nếu có ý trốn nợ.

Hiện, CQĐT đang tiếp tục mở rộng vụ án điều tra.

Cảnh Huệ