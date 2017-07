Xem "Cô gái đến từ hôm qua" , khán giả không chỉ yêu mến Miu Lê Hay Ngô Kiến Huy mà còn dành nhiều tình cảm cho ba diễn viên nhí trong phim: Minh Khang, Hà Mi và Bảo An, và không ít người nhận xét: Họ là những diễn viên nhí lứa tiếp theo sau Trọng Khang, Thanh Mỹ.

Sau thành công của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, hai bé Thanh Mỹ và Trọng Khang trở thành những cái tên được nhiều khán giả yêu mến và nhớ đến. Không chỉ vậy, ngay sau đó, hầu hết những bộ phim khi cần đến diễn viên đều mời cả hai tham gia casting, trong đó có thể kể đến như Siêu trộm, Găng tay đỏ, Chạy đi rồi tính, Dạ cổ hoài lang…

Từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh,

Đến Găng tay đỏ…

Và cả Dạ cổ hoài lang.

Cũng chính bởi tần suất xuất hiện quá dày đặc khiến nhiều người mong đợi những người “kế thừa” Trọng Khang và Thanh Mỹ. Và cho đến khi Cô gái đến từ hôm qua khởi chiếu, khán giả sau khi xem phim xong đều tấm tắc ngợi khen những cái tên mới: Minh Khang, Hà Mi và Bảo An.

Minh Khang và Hà Mi trong Cô gái đến từ hôm qua.

Minh Khang lần đầu đến với điện ảnh với vai Thư lúc nhỏ.

Nhiều khán giả ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu tiên Minh Khang đóng phim. Theo Minh Khang chia sẻ, cậu bé vô tình được cast và lựa chọn vào vai Thư khi đi theo thầy vũ đạo đến buổi casting. Tuy không phải là một vai quá khó nhưng Thư hồi nhỏ có nhiều phân cảnh và vai trò quan trọng trong bộ phim. Hơn nữa, Minh Khang không được đào tạo về diễn xuất , không có kinh nghiệm đóng phim trước đó. Đây được xem là một quyết định khá mạo hiểm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bản thân Minh Khang cũng khá lo lắng và hồi hộp cho vai diễn đầu tay của mình.

Thư là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Khang.

Nhưng cậu bé hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc.

Song không phụ sự tin tưởng của đạo diễn, Minh Khang đã hoàn thành vai diễn một cách tròn trịa, chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Với vai diễn đầu tay thành công rực rỡ, sự nghiệp diễn xuất trước mắt của cậu bé đang rộng mở trước mắt.

Hà Mi đã từng bị loại khi cast Tiểu Li.

Khác với Minh Khang, Hà Mi đã từng có kinh nghiệm đóng phim và quảng cáo trước đó. Nhưng Cô gái đến từ hôm qua là trải nghiệm lần đầu tiên đóng phim điện ảnh của cô bé 9 tuổi này.

Tiểu Li là nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Cô bé đã trúng vai sau khi có cơ hội lần 2.

Những cảnh khóc không làm khó được Hà Mi.

Nhân vật Tiểu Li là trung tâm của câu chuyện, đóng vai trò rất lớn trong mạch chuyện. Bên cạnh đó, đây là một vai diễn không dễ bởi nhân vật này nhút nhát và có rất nhiều cảnh khóc. Khóc sao cho đẹp, khóc sao cho tự nhiên là một điều khó đối với ngay cả những diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng Hà Mi đã vào vai này khá ngọt và khóc ngon lành. Nhiều người nhận xét cô bé chính là Tiểu Li bước ra từ trong truyện. Vậy nên, không ít người bất ngờ khi Hà Mi tiết lộ đã từng bị loại khi đi cast lần đầu tiên cho bộ phim. Thật may cho cô bé, cho bộ phim và cả khán giả , Hà Mi đã có cơ hội lần hai cast vai diễn và sau đó chính thức được lựa chọn.

Cùng với Minh Khang, Hà Mi được giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi. Với Tiểu Li, Hà Mi thực sự tỏa sáng trong lòng công chúng.

Bảo An , em gái lém lỉnh của Ngô Kiến Huy.

Không là nhân vật chính như Tiểu Li và Thư nhưng khán giả xem phim vô cùng ấn tượng trước nhân vật cô em gái lém lỉnh , tinh nghịch của Thư qua nét diễn của Bảo An. Bảo An là người nổi tiếng nhất trong dàn diễn viên nhí của Cô gái đến từ ngày hôm qua. Cô bé là người nắm giữ MV Xúc xắc xúc xẻ đang là một trong những clip được xem nhiều nhất Việt Nam, với hơn 200 triệu lượt xem. Bé cũng từng tham dự chương trình Đồ Rê Mí, đặc biệt trong chương trình Gương mặt thân quen Nhí với ca sĩ Chí Thiện, đoạt giải Tư chung cuộc. Trong thời gian gần đây Bảo An luôn là cái tên quen thuộc của các nhãn hàng nổi tiếng khi ứng tuyển khi lựa chọn gương mặt đại diện quảng cáo. Đến nay, Bảo An đã tham gia hơn 40 mẫu quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng trong lẫn ngoài nước.

Bảo An là gương mặt nổi tiếng nhất trong dàn diễn viên nhí.

“Em gái Ngô Kiến Huy ” vào vai vô cùng ngọt.

Với kinh nghiệm trình diễn của mình,Bảo Phương - cô em gái thông minh, tinh quái của Thư được Bảo An diễn vô cùng duyên dáng và đáng yêu. Mặc dù , không nhiều đất diễn như Mạnh Khang hay Hà Mi nhưng mỗi khi xuất hiện Bảo An đều gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Cùng với Thịnh Vinh, Thanh Mỹ, Trong Khang…

…dàn diễn viên nhí Cô gái đến từ hôm qua là các nhân tố ngôi sao tiềm năng trong tương lai.

Tiếp nối sự thành công của các sao nhí Thịnh Vinh, Trọng Khang, Thanh Mỹ trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh , sự xuất hiện của Minh Khang, Hà Mi, Bảo An là một làn gió mới , những nhân tố tiềm năng thú vị trong làng điện ảnh Việt. Một thế hệ tiềm năng trở thành ngôi sao mới ra đời. Liệu các em tiếp tục thành công như những Lan Hương, Diễm My, Angela Phương Trinh… hay sẽ lặng lẽ chuyển hướng như nhiều sao nhí khác? Chúng ta hãy cùng hy vọng và mong chờ các em trong các dự án tiếp theo.

Bá Hoàng