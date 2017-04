Những ngày qua, người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và TP Vinh (Nghệ An) lại tiếp tục đưa ô tô về xếp hàng dọc tại trạm thu phí Bến Thủy để phản đối việc đặt trạm thu phí này cũng như mức phí quá cao.

Đây là lần thứ "n" người dân ở huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) phản đối mức phí quá cao khi qua trạm BOT cầu Bến Thủy I và Bến Thủy II. Và những ngày cuối tuần vừa qua, người dân đã dàn xe và dùng nhiều xấp tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng đến 2.000 đồng để mua vé tại trạm thu phí BOT Bến Thủy I ngày 2/4, khiến giao thông ở 2 bên cầu bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hai trạm này thu phí hoàn vốn cho Dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh theo hình thức BOT và “thu hộ” cho 4 dự án BOT khác nằm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Người dân dùng tiền lẻ để trả phí đường bộ qua trạm Bến Thủy khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Trước tình trạng này, ngày 3/4, Bộ GTVT đã thống nhất chủ trương giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy I và Bến Thủy II.

Cụ thể, áp dụng giảm 50% mức phí đối với người dân có hộ khẩu thường trú và các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn TP Vinh, huyện Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh của tỉnh Hà Tĩnh.

Các nhóm được giảm phí gồm phương tiện loại 1: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (phương tiện loại 1). Phương tiện loại 2: Xe từ 12 - 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Với chủ trương này, nhà đầu tư dự án là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) phải hoàn thiện các thủ tục liên quan, tính toán phương án tài chính theo điều chỉnh mức giá nói trên, hoàn thiện phụ lục hợp đồng.

Bộ GTVT đề nghị các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã có liên quan phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, xác nhận cụ thể các phương tiện, đối tượng được giảm giá dịch vụ. Đồng thời, giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình thu phí đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông.

Dự kiến, việc áp dụng giảm phí qua trạm BOT Bến Thủy I và Bến Thủy II bắt đầu từ ngày 15/4.

Trạm thu phí này kể từ khi đi vào hoạt động đã gây bức xúc cho nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị di dời trạm thu phí Bến Thủy.