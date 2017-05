Hoàn toàn tin tưởng chồng, cô ấy đã nhảy khỏi xe trong giờ phút sinh tử.

Người ta nói, khi hai người đã gọi nhau là vợ chồng thì giống như cùng đi trên một con thuyền, nên dù yên bình hay bão tố cũng cùng nhau vượt qua, cùng nhau thụ hưởng. Tưởng chừng như đó là những lời đơn giản, bởi chỉ cần nắm tay nhau, đồng vợ đồng chồng thì không gì phải sợ. Nhưng mấy ai biết được, cuộc đời thì muôn vàn trắc trở, chỉ cần chênh nhau một hơi thở, trăn trở 1 giây trong niềm tin thôi cũng đủ có thể khiến cả vợ lẫn chồng gặp biến cố đau thương.

Những lời trên không phải là không có cơ sở, minh chứng là mới đây, một câu chuyện về niềm tin giữa vợ chồng khi gặp sự cố nguy hiểm được chia sẻ trong một hội nhóm trên mạng xã hội đã giúp biết bao nhiêu người nhận ra rằng, quả thật, trong một vài khoảnh khắc nào đó, chỉ cần vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau thì có thể "lạc" mất nhau cả đời.

Một người dùng mạng thuật lại: "Hồ Ba Bể, đang đổ dốc thì xe tải chở nước mất phanh. Anh chồng lái xe bảo "nhảy đi em", chị vợ nhảy xuống đường luôn, chảy máu đầu, anh chồng phi xe vào cột báo hiệu dừng luôn. Nước văng tung tóe, anh chồng mặt tái mét đứng nhìn vợ. Nhóm mình đi ngang qua, khiêng chị vào lề đường, vì nằm thế kia nguy hiểm quá, xuống khám sơ bộ cho chị, chị cảm động, cảm ơn và bảo: "Nếu không nhảy mà chết cả 2 vợ chồng thì ai nuôi 2 đứa con nhỏ?". Chốt lại là nghe lời chồng luôn đúng, nhất là chồng là lái xe, các bạn nhỉ?".

Hình ảnh chiếc xe với những bình nước văng tung tóe sau khi đâm vào thanh chắn trên đường lao dốc. (Ảnh: Facebook)

Thế đấy, có những phút giây hiểm nguy vô tình đổ ập đến mà nếu không vững tin và phản ứng nhanh, có thể ta sẽ chẳng còn cơ hội để mà hối hận hay gặp con, nếu trường hợp không may nhất xảy ra. Nhưng nhờ sự nhanh ý, dũng cảm của người chồng và lòng tin tuyệt đối của người vợ vào hướng dẫn của chồng mà cả hai đều không gặp bất kỳ chấn thương nào quá nghiêm trọng.

Những người tốt bụng đang tìm cách giúp đỡ người vợ vừa lao khỏi xe. (Ảnh: Facebook)

Câu chuyện vô tình đã dạy một bài học về lòng tin trên thu hút rất nhiều lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng. Đa số bình luận đều cho rằng tất cả mọi chông gai mà các cặp vợ chồng cùng nhau trải qua được, chắc có lẽ là nhờ tình yêu và lòng tin. Một số bình luận thì gửi một lời cầu chúc bình an tới hai vợ chồng và không quên nhắc nhở họ rằng, phải luôn cẩn thận cho những chuyến đi sau và hãy mãi luôn tin tưởng nhau như thế.

Trích một bình luận của người dùng mạng có tên là T.P: "Trong khoảnh khắc khó khăn đó họ chỉ kịp nghĩ đến đứa con, tin tưởng lẫn nhau và làm điều tốt nhất, thật may mắn cả 2 người không bị gì quá nghiêm trọng, chúc anh chị mau chóng bình phục".

Một người dùng mạng khác thì cho rằng, nếu đặt mình vào trường hợp đó chắc có lẽ sẽ không biết giải quyết như thế nào: "Nếu là mình thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Dù sao người chồng trong câu chuyện cũng quá nhanh ý và can đảm khi bảo vợ nhảy xuống, nhỡ có chuyện gì còn lo được cho con, còn mình anh thì lao dốc với một tâm thế chỉ biết trông chờ vào vận may. Cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với anh, cố gắng phục hồi sức khỏe và tâm lý anh nhé!".

Những bình luận của cư dân mạng sau khi đọc xong câu chuyện trên. (Ảnh: Facebook)

Trái ngang thay, bên cạnh những lời bình luận thán phục sự tin tưởng họ dành cho nhau, một số bình luận rằng có lẽ anh chồng đã... muốn nói câu đó lâu rồi, trong trường hợp bình thường, nhưng chưa có cơ hội. Một dân mạng khác cũng kể chuyện, có lẽ chỉ vài phần trăm trong đó là sự thật, rằng em mình cũng từng trải qua tình huống tương tự. Chỉ khác là, sau lần đó, cứ dăm bữa nửa tháng, khi xe đang đổ dốc lại thấy anh chồng hét lên "Hỏng phanh, nhảy nhanh đi em ơi" và cô vợ vội vã nhảy xuống. Sau vài lần, cô bực dọc nói với gara ô tô về việc thay phanh dởm, gara mới thông báo cho cô biết, phanh xe của cô chưa từng hỏng (!).

Có lẽ những bình luận trái chiều kia chỉ để trêu đùa thôi. Chỉ khi trải qua những phút giây hiểm nguy như trên chúng ta mới thấy niềm tin có sức mạnh tuyệt vời biết chừng nào. Vậy nên, hy vọng đây là một bài học cho tất cả các cặp vợ chồng đang và sẽ trong một "cơn giông" nào đó của cuộc đời hãy luôn tin tưởng lẫn nhau nhé!

(Theo Thời đại)