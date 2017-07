Dưới đây là những chiếc ô tô cũ giá rẻ, được nhiều người yêu thích nhất của các hãng như Toyota, Honda, Kia, Chevrolet, Hyundai.

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 là một trong những chiếc ô tô cũ giá rẻ đáng mua nhất của Hyundai. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Grand i10 ra mắt giữa 12/2013 và thay thế hai mẫu xe cũ là i10 và EON. Xe được giới thiệu với 4 phiên bản trong đó có 3 dòng trang bị động cơ 1.0L (cả phiên bản taxi) và model cao cấp nhất trang bị động cơ 1.25L.

Grand i10 có 2 lựa chọn động cơ: 1.0L công suất 66 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn 91,2 Nm và 1.2L công suất 87 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 119,7 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số đi kèm là 5 số sàn hoặc tự động 4 số.

Ảnh minh họa

Xe sở hữu kích thước 3.765 mm dài, 1.660 mm rộng, 1.520 mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm, khoảng sáng gầm 167 mm.

Giá bán ô tô cũ (chạy lướt trên 10.000 km) với phiên bản số sàn: 350 - 400 triệu đồng.

Kia Morning đời 2009 - 2012

Đây là chiếc ô tô cũ của Kia được nhiều người yêu thích nhất. Người dùng có thể cảm nhận tính thân thiện của chiếc xe ô tô cũ này bởi kích thước nhỏ nhắn và những đường nét thiết kế đơn giản. Kích thước tổng thể của Morning là khoảng 3.495 dài x 1.595 rộng x 1.480 mm với chiều dài cơ sở là 2.370 mm.

Ảnh minh họa

Tuy là một chiếc xe nhỏ nhưng do thân xe được định hình bởi phong cách góc cạnh, vuông vắn và các panel thân xe phẳng nên trông chiếc xe có vẻ lớn hơn. Thân xe cũng rất đơn giản, các khoang bánh xe chìm trong thân xe cùng vài đường gân và nẹp tăng cảm giác cứng cáp cho thân xe.

Đặc biệt, mẫu xe này còn có những ưu điểm vượt trội như có nhiều phiên bản đa dạng, nhiều lựa chọn phù hợp với giá tiền, dễ thanh khoản để lên đời, kiểu dáng trẻ trung nhiều tiện nghi (không đối thủ cùng phân khúc với tầm giá), ít hỏng vặt, phụ tùng, linh kiện dễ thay thế với giá cả hợp lý. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 7-7,5L/100km đường trường và khoảng 9L/100km nội thành.

Toyota Vios

Toyota Vios đứng đầu danh sách những chiếc ô tô cũ đáng mua nhất của Toyota, khách hàng mua xe dịch vụ, taxi thường xuyên tìm những dòng xe Vios cũ, dòng xe nổi tiếng về sự bền bỉ. Điều này, khiến cho giá trị của Vios trên thị trường ô tô trong nước được nâng cao.

Vios được mệnh danh là dòng xe “thần thánh” về độ giữ giá, phiên bản Vios bán chạy nhất vẫn là dòng xe Vios E số sàn từ 2009 đến 2013 mẫu xe với kiểu dáng cũ, thiết kế nét tròn, thân xe gọn gàng mang lại cảm giác gọn nhẹ, không hoa mỹ không cầu kỳ.

Ảnh minh họa

Để có được sự tin tưởng của người dùng, Toyota Vios đã chứng tỏ được khả năng vận hành bền bỉ theo thời gian của mình. Rất nhiều người truyền tai nhau về chiếc xe Toyota Vios sau nhiều năm sử dụng nhưng máy vẫn “đằm” như ngày đầu mới mua.

Nếu nói đến độ bền thì không chỉ động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, hệ thống treo của Toyota rất bền bỉ theo thời gian. Chất liệu làm nên các chi tiết dù là nhỏ nhất, dù là kim loại hay nhựa thì cũng được sử dụng chất liệu tốt nhất, nên rất bền, khó bị oxy hóa.

Chevrolet Aveo 2013

Một chiếc ô tô cũ Chevrolet Aveo 2013 có giá khoảng 350 triệu đồng. Aveo 2013 có kích thước các chiều dài x rộng x cao tương ứng là ứng 4.310 x 1.710 x 1.505 (mm). Xe có chiều dài trục cơ sở 2480 mm. So với Gentra, phần đầu của Aveo được thiết kế mới, hiện đại và to hơn. Trong khi đó phần đuôi xe thì vẫn giữ nguyên so với thiết kế cũ.

Ảnh minh họa

Chevrolet Aveo có nội thất tiện nghi. Khoang xe Aveo cung cấp một không gian rộng rãi và vị trí ngồi thoải mái nhờ việc thiết kế hợp lý các khoảng duỗi chân, khoảng sáng đầu gối, khoảng sáng đầu người ở các hàng ghế. GM trang bị cho Aveo toàn bộ ghế nỉ có màu sáng ưu nhìn. Tựa đầu hàng ghế trước có thể điều chỉnh, trong khi tựa đầu hàng ghế sau cố định liền thân ghế.

Honda City 2013

Chiếc xe ô tô cũ Honda City được thiết kế hướng đến những khách hàng trẻ yêu thích dáng vẻ năng động và thể thao. So với các mẫu xe cùng phân khúc thì City sở hữu kích thước khá nổi trội ở chiều dài và chiều rộng của xe. Dáng xe thấp ở đầu xe, đuôi xe khá cao và vuông vứt mang lại không gian bên trong rộng rãi.

Ảnh minh họa

Khoang xe với những đường nét thiết kế đơn giản mang phong cách trẻ trung và hiện đại cho Honda City. Nếu bỏ qua nhược điểm về chất liệu nội thất với ghế nỉ tối màu thì mẫu xe này thật sự làm hài lòng người dùng so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Chiếc ô tô cũ này được trang bị động cơ i-VTEC dung tích 1.5L SOHC 4 xy-lanh thẳng hàng sản sinh công xuất 120 mã lực tại vòng tua 6600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại vòng tua 4800 vòng/phút.