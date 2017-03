Chiếc xe ô tô chở tổ công tác của Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM bị nạn khi đang di chuyển đi 1 tỉnh khác để truy bắt 1 thành viên trong nhóm tội phạm mà đội này đang điều tra, phá án.

Chiếc xe chở tổ công tác Đội 8, Phòng PC46 Công an TP.HCM gặp nạn trên đường làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ xe chở tổ công tác của Đội 8 (PC46) Công an TP.HCM gặp tai nạn trên đường nạn trên đường ĐT741 (thuộc xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) vào sáng 18.3, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn đang chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Vụ tai nạn xảy ra khiến trung tá Nguyễn Thành Nhân (SN 1975), Đội trưởng Đội 8 (PC46) Công an TP.HCM hy sinh; 3 cán bộ cùng Đội 8 bị thương là các anh Trần Văn Khoa (SN 1983), Đặng Thanh Nam (SN 1988), Nguyễn Đức Thọ (SN 1989). Ngoài ra có một người dân bị thương là ông Nguyễn Văn Lự (SN 1956, ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hiện thi thể trung tá Nguyễn Thành Nhân được bàn giao cho gia đình đưa về quê Tiền Giang để lo hậu sự, 3 cán bộ thuộc Đội 8 bị thương nhẹ hiện đã được xuất viện. Ông Nguyễn Văn Lự đang được theo dõi, điều trị, tuy nhiên thương tích không nguy hiểm.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời 1 người liên quan lên làm việc, lấy lời khai là anh Võ Phát Đạt (SN 1985, quê Hậu Giang), tài xế của xe đầu kéo BKS 51D - 101.01.

Phía Công an TP.HCM cũng yêu cầu PC46 báo cáo toàn bộ vụ việc này. Theo một lãnh đạo Công an TP.HCM, tổ công tác của Đội 8 (PC46) Công an TP.HCM bị nạn đang trên đường di chuyển đi 1 tỉnh truy bắt 1 thành viên trong nhóm tội phạm mà đội này đang điều tra, phá án.

Nhiều đồng nghiệp đánh giá, trung tá Nguyễn Thành Nhân có tác phong làm việc chững chạc, chín chắn, hòa đồng và tận tụy. Đội 8 Phòng PC46 do trung tá Nhân phụ trách chuyên đấu tranh với các loại tội phạm lừa đảo, đặc biệt là đấu tranh triệt phá các vụ án có sự tham gia của các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu cơ quan Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 9h30 ngày 18.3, trên đường ĐT741 (thuộc ấp Bầu Trư, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương) xe ô tô loại 7 chỗ, biển số xanh chở tổ công tác của Đội 8, PC46 Công an TP.HCM do anh Trần Văn Khoa điều khiển chở các đồng nghiệp là Nguyễn Thành Nhân, Đặng Thanh Nam và Nguyễn Đức Thọ lưu thông hướng từ Ủy ban nhân dân xã An Bình về huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).

Khi ô tô lưu thông đến đoạn đường trên, anh Khoa điều khiển xe vượt bên trái xe ô tô đầu kéo biển số 51D - 101.01 do anh Võ Phát Đạt điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Khi vượt qua gần hết xe ô tô đầu kéo thì bánh sau bên phải (bên phụ xe) của xe ô tô 7 chỗ va chạm với bánh trước bên trái (bên tài xế) của xe ô tô đầu kéo làm cho bánh sau của xe ô tô 7 chỗ thủng lốp.

Sau đó, xe ô tô 7 va chạm vào dải phân cách giữa đường rồi lộn vòng vào lề phải (theo hướng lưu thông của 2 xe) tiếp tục va chạm vào xe máy do ông Nguyễn Văn Lự đang lưu thông cùng chiều.

Tiếp đó, xe ô tô 7 chỗ va chạm vào bức tường hàng rào nhà dân ngay sát lề phải. Cú va chạm mạnh khiến anh Nguyễn Thành Nhân tử vong, do chấn thương sọ não.

Theo Trung Kiên (Dân Trí)