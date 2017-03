Nếu bị điều chỉnh thuế và lệ phí trước bạ, rất có thể, giá ô tô pick up sẽ tăng mạnh từ 2018. Vì thế, thời điểm này nếu cung không đủ cầu, nhiều khả năng xe pick up sẽ bị làm giá.

Ưu đãi nhiều, chuyển hẳn sang nhập khẩu

Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng ô tô bán tải được ưu ái hơn hẳn so với các dòng xe khác.

Cụ thể, thuế suất thuế nhập khẩu xe bán tải nguyên chiếc từ khu vực ASEAN về Việt Nam chỉ ở mức 5%; thuế tiêu thụ đặc biệt 15% với xe có dung tích xi lanh dưới 2.5L, 20% với xe có dung tích xi lanh từ 2.5-3.0 L và 25% với xe có dung tích xi lanh trên 3.0L. Trong khi đó, lệ phí trước bạ chỉ ở mức 2%.

Ngoài ra, theo quy định, nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ hiện chỉ được đưa về 5 cảng biển thì ô tô pick up, do được xác định là xe tải, nên không bị giới hạn cửa khẩu nhập khẩu. Tức là, nhập xe về cửa khẩu nào cũng được.

Các mẫu xe bán tải bán chạy ở Việt Nam

Đặc biệt, xe pick up và tải Van được coi là xe con, theo quy chuẩn của Bộ GTVT, nên thuận tiện trong việc phân luồng, phân loại khi tham gia giao thông.

Có lẽ, ô tô bán tải chỉ phải chịu bất lợi duy nhất là quy định niên hạn sử dụng không được quá 25 năm, nên giá trị bán lại thấp.

Ngày nay, những mẫu xe bán tải được nâng cấp khá sang trọng và tiện nghi. Ngoại thất cũng thiết kế rất đẹp, hiện đại. Nó không còn là chiếc bán tải đơn thuần mà có thể sánh ngang với nhiều dòng xe du lịch cao cấp, trong khi phía sau là một không gian tách biệt có thể chứa cả tấn hàng hóa.

Về giá cả, nếu so sánh với một chiếc SUV cùng dung tích xi-lanh, có khung gầm tương tự, thì xe bán tải lợi thế hơn. Với số tiền trên dưới 600-800 triệu đồng tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể mua một chiếc xe bán tải, trong khi phải bỏ hơn 1 tỷ đồng mới sắm được chiếc SUV.

Nhờ được hưởng nhiều ưu đãi, nên doanh số bán ô tô bán tải ngày càng tăng. Năm 2015, doanh số bán tại thị trường Việt Nam đạt 16.741 xe, thì tới 2016 đạt 23.099 xe, chiếm hơn 7,5% thị phần. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng và đưa pick up lên top 3 về doanh số, chỉ xếp sau dòng sedan và SUV.

Tại Việt Nam, trước đây có một số DN đã nhập khẩu kiện về lắp ráp ô tô pick up, không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu sang khu vực Trung Đông. Nhưng từ khi thuế nhập khẩu xe pick up nguyên chiếc giảm xuống 5% thì các DN chuyển hẳn sang nhập khẩu. Hầu hết xe pick up tiêu thụ tại Việt Nam hiện đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Nhu cầu cao, dễ bị làm giá

Đại diện một DN ô tô lớn tại Việt Nam cho rằng, ô tô bán tải ở Việt Nam được dùng như xe con, trong khi lại không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như xe con và lệ phí trước bạ cũng thấp hơn là không công bằng.

Một chiếc xe bán tải hạng sang

Thế nên, tại Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đã từng đề xuất quy định: xe ôtô vừa chở người, vừa chở hàng, sẽ chịu mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 60% mức thuế suất áp dụng cho xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống, cùng loại dung tích xi-lanh.

Theo đó, mặt hàng ô tô bán tải sẽ phải chịu mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mức: 30% với xe dung tích xi lanh dưới 2.5L, 36% với xe có dung tích xi lanh từ 2.5L-3.0L và 54% với xe có dung tích xi lanh trên 3.0L.

Tuy nhiên, điều này đã không được chấp nhận khi luật thông qua và có hiệu lực từ 1/7/2016.

Đến nay, với chỉ đạo của Chính phủ, xe pick up sẽ được đem ra xem xét, điều chỉnh, bổ sung các mức thuế phí mới. Thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ có thể sẽ được nâng lên. Chỉ cần với quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 60% so với xe 9 chỗ chở người cùng loại, thì giá sẽ tăng, cho dù tới 2018 thuế nhập khẩu có về 0%.

Với mức thuế này theo tính toán, giá xe pick up sẽ tăng thêm khoảng 15-25%. Đấy là chưa kể lệ phí trước bạ cũng bị nâng lên.

Để điều chỉnh bổ sung Luật thì phải trình ra Quốc hội và phải đợi các kỳ họp tới, dự đoán sớm nhất là áp dụng từ 1/1/2018. Như vậy, năm 2017 có thể là thời điểm tốt nhất để sở hữu một chiếc xe bán tải với chi phí thấp.

Thông tin từ các đại lý ô tô Ford, Toyota, GM, Mazda,... trên địa bàn Hà Nội cho biết, mấy ngày gần đây số lượng khách hàng đến xem và ký hợp đồng mua xe pick up đang tăng nhanh.

Nhân viên một số đại lý Ford tại khu vực phía Tây Hà Nội nhận định, với nhu cầu đang tăng nhanh.

Một DN FDI có doanh số bán xe pick up lớn cho biết, do dự báo mức tăng trưởng xe Pick up năm nay không cao, vì nhiều khách hàng chờ sang 2018 mua xe nên họ đã lên kế hoạch, đặt nhà sản xuất bên Thái Lan số lượng không quá lớn so với năm 2016. Nay thông tin lan ra có thể làm nhu cầu tăng cao đột ngột, khó đáp ứng kịp.

Nhiều dự báo lập tức cho rằng, ô tô pick up có thể bị làm giá nếu cung không đủ cầu trong thời gian tới.

Trần Thủy