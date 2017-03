Giám đốc FBI James Comey hôm qua (8/3) đã cảnh báo rằng người dân Mỹ không nên kỳ vọng vào cái gọi là “sự riêng tư hoàn toàn” cũng như khẳng định ông sẽ hoàn thành nhiệm kỳ lãnh đạo cơ quan tình báo của mình bất chấp những tranh cãi gần đây.

CNN trích lời người đứng đầu Cục Điều tra Liên bang Mỹ tại Hội thảo về an ninh mạng ở ĐH Boston, cho biết: “Không có cái gọi là sự riêng tư tuyệt đối ở Mỹ cũng không có nơi nào nằm ngoài tầm với của pháp luật”.

Ông Comey phát biểu như vậy trong cuộc thảo luận về sự gia tăng mã hóa kể từ khi vụ việc cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, Edward Snowden tiết lộ những hoạt động gián điệp nhạy cảm của Washington năm 2013.

Giám đốc FBI phát biểu tại Hội thảo an ninh mạng. Nguồn: CNN

“Kể cả các cuộc nói chuyện của chúng ta với bạn đời, với các thành viên giới tăng lữ, với luật sư của chúng ta cũng không thể chắc chắn là được giữ bí mật ở Mỹ. Trong những trường hợp cụ thể, một thẩm phán có thể buộc bất kỳ ai trong chúng ta xác nhận trước tòa về các cuộc đối thoại rất riêng tư đó”, ông Comey nói thêm.

Tuy nhiên, Giám đốc FBI cũng nhấn mạnh rằng, người Mỹ “có quyền được trông đợi vào sự riêng tư một cách hợp lý tại nhà, trong xe ô tô hay khi sử dụng các phương tiện liên lạc của họ”.

“Đó là một phần rất quan trọng khi làm một công dân Hoa Kỳ. Chính phủ không thể thâm nhập vào sự riêng tư của chúng ta nếu không đưa ra một lý do thích hợp, có thể xem xét được tại tòa”, ông Comey cho hay.

Theo ông Comey, trong bốn tháng cuối năm 2016, FBI đã được phép tiếp cận 2.800 thiết bị được khôi phục trong các cuộc điều tra chống gián điệp, khủng bố và tội phạm, nhưng FBI không thể mở khóa được 43% số thiết bị đó.

Ông cho rằng mong muốn sự riêng tư và an ninh của người dân Mỹ không thể bị xem là không phù hợp. “Tất cả chúng ta đều trân trọng sự riêng tư, chúng ta cũng đều coi trọng an ninh. Chúng ta không bao giờ phải hy sinh vì người khác. Những người sáng lập ra Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về sự tự do, quyền riêng tư và đó luôn là trọng tâm của nước Mỹ trong hơn hai thế kỷ qua”, ông Comey khẳng định.

Nhiệm kỳ lãnh đạo FBI của James Comey đã vấp phải khá nhiều tranh cãi xung quanh việc giải quyết bê bối thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như mới đây nhất là những cáo buộc không căn cứ của Tổng thống Trump khi ông cho rằng người tiền nhiệm Obama đã đặt máy nghe lén tại tòa Tháp Trump.

Trong bài phát biểu lần này, ông Comey không đề cập đến cáo buộc nghe lén hay việc WikiLeaks tiết lộ các thông tin mật trong tài liệu của CIA. Tuy nhiên, ông Comey khẳng định ông có kế hoạch sẽ hoàn thành nhiệm kỳ 10 năm của mình.

“Các bạn sẽ phải thấy tôi trong khoảng 6 năm rưỡi nữa và tôi rất vui nếu được mời quay trở lại đây một lần nữa”, Giám đốc FBI cho biết.

Tuệ Minh (lược dịch)