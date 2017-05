Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và thi hành lệnh bắt giam nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Hai đối tượng này đã núp chiêu bài Chương trình "Trái tim Việt Nam" lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hàng ngàn nông dân nhiều tỉnh thành.

Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng. Ảnh: vnn.vn

Ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trần Đức Trung (56 tuổi) và Lê Thị Hằng (54 tuổi), nguyên giám đốc và phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Núp dưới chiêu bài chương trình "Trái tim Việt Nam", Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng dụ dỗ người dân khi nộp tiền ủng hộ cho Trung tâm... Với phương thức này, chỉ trong vòng 5 tháng, hàng chục ngàn nông dân nghèo ở: Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An... đã nộp tiền vào Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nông dân.

Theo CAND