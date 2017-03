Liên quan đến sự cố tràn nước thải từ Nhà máy Đường Khánh Hòa (Công ty CP Đường Khánh Hòa) ra đầm Thủy Triều (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), ông Đỗ Thanh Liêm - TGĐ Công ty CP Đường Khánh Hòa cho biết thời điểm hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố xảy ra vào ban đêm, công nhân (mới làm) ngủ quên nên không xử lý kịp.

Cá chết dạt vào bờ đầm Thủy Triều sau sự cố tràn nước thải từ Nhà máy Đường Khánh Hòa. Ảnh: N.BĂNG

Theo ông Liêm thì nhà máy đang trong thời điểm tạm dừng hoạt động để vệ sinh. Ông Liêm phân trần: "Tôi đi xa mới về. Tôi rầu lắm. Rầu không phải vì trách nhiệm của mình mà rầu vì trong lúc mía bà con đang mùa thu hoạch thì xảy ra sự cố này".

Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn nước thải ra đầm Thủy Triều theo ông Liêm là do một cái bao rớt xuống hố dẫn nước bên trong nhà máy đưa vào khu vực xử lý, dẫn đến bịt đường ống. Đây là sự cố ngoài ý muốn, không ai muốn điều đó xảy ra.

"Chúng tôi đang cố gắng xử lý, phối hợp cùng cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác định nguyên nhân cá chết. Nếu đúng là do sự cố tràn nước thải thì chúng tôi sẽ có hướng hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mức thiệt hại" - ông Liêm chia sẻ.

Theo ông Liêm thì do đang vụ thu hoạch mía nên bà con đang ngóng chờ nhà máy chạy lại. "Vụ mía bắt đầu khoảng 20 ngày. Người trồng mía năm nay gặp không ít khó khăn vì chữ đường thấp do ảnh hưởng của thời tiết. Tôi đang cố gắng khắc phục để tiếp nhận mía của bà con. Chúng tôi muốn sản xuất an toàn, chứ không ai đi sản xuất ẩu được" - ông Liêm trần tình.

Hiện chính quyền địa phương cùng người dân đang thống kê thiệt hại thủy, hải sản nuôi trồng ở đầm Thủy Triều bị chết hàng loạt sau sự cố tràn nước thải ngoài ý muốn này.

Như Lao Động đã đưa tin, khoảng 9h ngày 13.3, Nhà máy đường Khánh hòa bị sự cố nước thải, do đó lượng nước thải bị tràn vào mương thoát nước mưa. Sau đó, Nhà máy đã chặn các cửa thoát nước mưa ra đầm Thủy Triều. Nước thải trong mương thoát nước mưa bị dâng lên, thấm qua tường rào Nhà máy 6m ở phía Bắc.

Nhiệt Băng