Tôi bị ho, viêm họng nhưng không có sốt. Tôi đi khám bệnh nhưng bác sĩ bảo không cần uống kháng sinh mà chỉ cần súc miệng bằng nước muối hàng ngày. Xin cho biết vì sao tôi không được uống kháng sinh, và nước muối có tác dụng như thế nào đối với bệnh viêm họng?

Nguyễn Thanh An (Đà Nẵng)

Có đến 70-80% các ca viêm họng ở người lớn là do virut. Trong trường hợp này, kháng sinh không diệt được virut nên đa số các trường hợp mới bị mắc viêm họng mà chưa có bội nhiễm (nhiễm vi khuẩn) thì việc sử dụng kháng sinh là không cần thiết.

Mặc dù kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn hoặc diệt khuẩn mạnh, nên có thể làm dứt ngay các triệu chứng đau, sưng, ngứa rát họng, ho. Nhưng thuốc chỉ có tác dụng đối với nguyên nhân gây viêm họng do vi khuẩn. Tuy nhiên, kháng sinh cũng diệt luôn hệ vi khuẩn có lợi đang tồn tại trong cơ thể, đặc biệt là đường ruột nên làm giảm khả năng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng khiến bệnh tái phát nhanh hơn. Kháng sinh không có tác dụng với nấm, virut nên việc sử dụng bừa bãi, lạm dụng kháng sinh không chỉ gây lãng phí mà còn gây nhờn thuốc, kháng thuốc, giảm sức đề kháng. Bệnh nhân uống kháng sinh nặng, liều cao mãi không đỡ hoặc đỡ nhưng lại tái phát nhanh. Do vậy, trong trường hợp của bạn, bác sĩ không kê đơn cho bạn uống kháng sinh, nghĩa là bạn bị viêm họng do virut.

Còn đối với nước muối sinh lý, là một môi trường đẳng trương, khi súc miệng bằng nước muối thì nước ở các mô sưng, viêm được thoát ra ngoài. Việc mất nước ở các mô đang sưng tấy sẽ giúp làm giảm hiện tượng viêm và tạo cảm giác dễ chịu. Muối có tác dụng sát khuẩn, ngay cả nước muối nhẹ cũng có tác dụng nâng cao môi trường PH và ngăn chặn vi khuẩn phát triển (do vi khuẩn cần môi trường PH thấp để phát triển). Do vậy, súc miệng bằng nước muối sinh lý là một cách đơn giản, hiệu quả, giúp giảm các triệu chứng, hạn chế nhiễm trùng, viêm và đau họng.

DS. Bùi Ngọc Lan Hương