Suốt gần một tháng sau khi phát hiện con gái 7 tuổi có dấu hiệu bị xâm hại, chảy máu vùng kín khi ở trường về, đêm nào gia đình chị Lài cũng chứng kiến con gái giật mình sợ hãi.

Con đi học về, mẹ phát hiện máu chảy vùng kín

Chiều ngày 11/3, trao đổi với chúng tôi, chị N.T.Lài (ngụ Thủ Đức) cho biết suốt gần một tháng từ khi cháu B. (sinh năm 2010, học sinh lớp 1 trường tiểu học L.T.V) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cả gia đình chị mất ăn mất ngủ thương xót con.

Điều tra nghi án bé gái lớp 1 bị xâm hại tại trường học ở Sài Gòn

Theo chị Lài (mẹ bé B.), tối 14/2, chị đón con đi học về thì phát hiện vùng kín của bé bị chảy máu. Khi chị tra hỏi, bé kể trưa cùng ngày, ăn cơm xong con chị về lớp ngủ thì bị một người đàn ông xâm hại vào vùng kín.

Vết máu trên quần lót của bé B.

"Lúc nhìn thấy con bị chảy máu, chị xót lắm, mà gặng hỏi mãi bé không chịu nói, đến lần thứ 4 thì cháu mới khóc nức nở, cầu xin chị đừng la đánh rồi mới thỏ thẻ là biết bị một chú làm đau. Nghe cháu nói mà lòng tôi thắt lại, nước mắt cứ trào ra", chị Lài cho biết.

Cũng ngay trong tối 14/2, chị Lài tức tốc đưa bé đi khám ở một bệnh viện gần nhà, sau đó vội vã lên Từ Dũ để khám cho bé.

"Lúc mới kể, bé cứ khóc nói không đi tiểu được vì đau, chị xem kỹ thì mới biết bé có dấu hiệu bị xâm hại, chỉ biết ôm con mà khóc nức nở. Sau khi khám bác sĩ xong, họ cho biết con gái của tôi bị xâm hại nên ngay sáng sớm 15/2, tôi đã báo cho công an Công an phường Bình Thọ và Công an quận Thủ Đức để biết", chị Lài cho biết.

Chị Lài cũng cho biết ngày 15/2, cảnh sát xuống hiện trường trích xuất camera. "Tuy nhiên, camera đặt ở vị trí con tôi bị xâm hại bị mất dữ liệu vào thời điểm 11h18-12h22 ngày 14/2", chị Lài bày tỏ.

Từ khi bé B. bị xảy ra, chị Lài cho biết cả nhà chị luôn trong tâm thế bất an. Chị Lài ngậm ngùi: "Cứ nửa đêm con bé lại giật mình khóc thét lên. Từ tối hôm đó tôi lúc nào cũng phải túc trực bên con, không dám cho con ngủ một mình vì sợ cháu giật mình tỉnh giấc".

Suốt gần 1 tháng, chị Lài mất ăn mất ngủ vì con.

Sau hơn nửa tháng xảy ra vụ việc, đến ngày 4/3, bé B. mới thỏ thẻ với mẹ là người đàn ông xâm hại mình tên là Đ. Chị Lài kể: "Đêm nào chị cũng tâm sự nhỏ to với con, đến 4/3 thì bé mới cho biết lúc ăn trưa xong bé có xuống phòng ngủ trước thì bị chú tên Đ. bắt lại rồi xâm hại bé. Nó nói đang bỏ dép trên kệ thì chú Đ. ở đằng sau ập đến, bắt bé lại", kể đến đây chị Lài nghẹn ngào.

"Bé B. rất ngoan và thông minh, tôi cũng ý thức được vấn đề vệ sinh cho bé nên lúc nào trong cặp con bé cũng có 1 bịch giấy ướt cho bé dùng. Hôm nó về kêu sau khi bị chảy máu, nó có dùng giấy rồi bỏ vào sọt rác, nhưng giờ thì tôi không tìm thấy miếng giấy đó. Lúc bé kể chú tên Đ., tôi hỏi kỹ bé thì mới biết là người này hay giao nước cho các thầy cô trong trường, mang balo đen và để tên trên áo. Cô chủ nhiệm cũng nói tên chú đó cho bé khi được nó kể", chị Lài cho biết.

Đơn thuốc khám bệnh của bé Bích tại bệnh viện.

Cả nhà thấp thỏm chờ kết quả điều tra

Theo chị Lài, khi làm việc với công an Thủ Đức thì bé B. khẳng định bị xâm hại trong lớp. "Bé B. cũng nói có nhiều lần thấy chú Đ. làm đau các bạn khác".

Để nhanh chóng tìm ra kẻ xấu gây tổn hại cho con gái, chị Lài đã rất cố gắng hợp tác với cảnh sát cũng như thuyết phục cháu bé để tìm ra manh mối nhưng gần một tháng nay chị vẫn chưa nhận được kết quả.

"Nó là đứa con gái đầu lòng mà vợ chồng tôi hết mực yêu thương. Giờ cứ nhìn thấy con, lòng tôi lại đau như thắt. Nó có tội tình gì đâu mà sớm phải chịu tổn thương to lớn đến vậy. Không biết khi nó lớn rồi thì sẽ ra sao nữa", chị Lài bức xúc.

Từ ngày xảy ra vụ việc, chị Lài đã nhanh chóng làm các thủ tục hồ sơ để chuyển trường cho con cũng như trấn an tình thần bé: "Nhìn thấy con nửa đêm tỉnh giấc rồi nói mớ chú, chú…là tôi ôm bé thật chặt để dỗ dành nó ngủ".

Điều mong muốn lớn nhất của chị Lài lúc này là các cơ quan chức năng sớm tìm ra vụ việc để làm sáng tỏ vụ việc, trả lại công bằng cho con của chị cũng như bắt tên tội phạm phải chịu tội trước pháp luật.

Trả lời trên báo chí, công an quận Thủ Đức khẳng định vụ việc đang được điều tra. "Chúng tôi mới nhận được kết quả giám định pháp y của nạn nhân 4 ngày nay", lãnh đạo cơ quan điều tra cấp quận nói.

Theo Tri thức trẻ

