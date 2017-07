Không chịu được cảnh nóng bức chật chội nơi phòng trọ, người con trai cả quay về gặp mẹ và xin tha thứ. Lúc này, bà Mười vẫn đang mang trong lòng vết thương lòng tuy nhiên vì máu mủ tình thân, bà cũng xuôi lòng...

Chia sẻ về những vụ án , luật sư Bùi Đình Ứng, trưởng Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng - Đoàn luật sư TP Hà Nội, cho biết: “Đằng sau những vụ án này dù thắng hay thua những người trong cuộc cũng phải mang trong lòng một vết thương sâu sắc”.

Luật sưu Bùi Đình Ứng, Văn phòng luật sư Bùi Đình ứng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vị luật sư cho rằng, không gì xót xa bằng việc cha mẹ, anh chị em trong gia đình kiện cáo nhau ra tòa. Vì thế khi tiếp nhận những vụ tranh kiện, nhất là tranh kiện có mối quan hệ máu mủ, ông đều thấy đau lòng.

Luật sư Ứng kể, 5 năm trước, một bà lão 70 tuổi tên Đào Thị Mười (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tìm đến ông nhờ lập di chúc. Tuy nhiên khác với những vị khách khác, trong cuộc nói chuyện với luật sư, bà liên tục đưa tay lau nước mắt. Bà bảo: “Anh lập giúp tôi vì tôi chẳng biết mình còn sống được đến bao giờ”.

Bà Đào tâm sự, bà sinh được 4 người con, trong đó 2 người con trai đã lấy vợ. 2 người con gái, một người nhiều tuổi không lấy chồng, một người đang là sinh viên.

Vợ chồng bà cả đời lao động xây dựng được căn nhà 3 tầng làm chỗ ở cho tất cả các con. Năm 2011, chồng bà qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác. Một năm sau, con trai út của bà cũng đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông.

Nỗi đau mất chồng, mất con chưa nguôi thì người con trai cả đòi họp gia đình. Anh ta viện lý do mẹ bị bệnh tim, em trai lấy vợ sinh con gái, anh ta sinh được 2 cậu con trai nên yêu cầu mẹ sang tên căn nhà.

Không những vậy, người anh cả cũng yêu cầu cô em gái đã gần 40 tuổi vẫn chưa lấy chồng phải dọn ra ở riêng, cô em dâu phải đưa con về ngoại sống... Tuy nhiên bà Mười phản đối. Bà đứng về phía các em và không cho các em dọn đi.

Từ đây, những mâu thuẫn giữa bà và vợ chồng con trai cả ngày càng trở nên nặng nề. Khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, vợ chồng con trai bà Mười ăn riêng.

Anh con trai cả còn tự ý trổ cầu thang sang khoảng đất trống bên cạnh để đi lại rồi bịt kín luôn lối đi lên 2 tầng trên của căn nhà. Còn lại tầng 1, anh chừa cho mẹ, 2 em gái và vợ con người em trai đã mất ở.

Chưa dừng lại ở đó, người con trai cả còn nhiều lần gây sự, lấy cớ say rượu xông vào nhà đánh cả mẹ và các em. Một lần, anh dùng gậy sắt đánh em dâu vì mâu thuẫn giữa các cháu nhỏ. Bà Mười chạy lại can nhưng không may nhận phải một gậy từ người con trai. Cú đập mạnh vào đầu khiến thị lực của bà ảnh hưởng, hỏng luôn con mắt trái.

Sau vụ đó, người con trai cả vẫn không ân hận, không chăm sóc mẹ mà còn tiếp tay cho vợ con coi thường bà, coi thường các em. Vì thế khi sức khỏe tốt hơn, bà Mười lập tức tìm luật sư để lập di chúc.

Luật sư Ứng nói, trong vụ việc này, theo luật thừa kế, căn nhà của vợ chồng bà, mỗi người sẽ có một nửa. Chồng bà đã mất, phần tài sản này của chồng bà sẽ chia đều cho từng người.

Bản di chúc được lập xong, bà đành nuốt nước mắt, làm đơn khởi kiện đứa con ruột đang chiếm giữ 2 tầng nhà của mình. Bà đề nghị tòa án giải quyết chia tài sản theo quy định pháp luật.

Vụ án diễn ra trong nhiều năm, trước tòa, có lần bà và các con gái, con dâu đã đưa ra phương án: nếu anh cả đồng ý trả lại 2 tầng trên, bà và các con sẽ chung tiền mua cho vợ chồng anh cả căn chung cư trị giá 1 tỷ 700 triệu.

Tuy nhiên, anh trai cả lại muốn chiếm đoạt toàn bộ căn nhà nên không đồng ý. Vì thế bà Mười và các con cũng rút lại đề nghị mua nhà này.

Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của luật sư, vụ án tranh chấp tài sản kết thúc. Tòa án quyết định chia tài sản theo luật thừa kế. Họ định giá căn nhà 3 tỷ. Tuy nhiên vì bà Đào còn sống, tòa án chỉ chia phần tài sản của chồng bà Đào để lại.

Theo đó, số tiền anh con trai cả được nhận theo thừa kế chỉ là số tiền rất nhỏ. Khi nhận đủ số tiền theo bản án đã tuyên từ bà Đào và các em, người anh trai cả cũng không đủ mua một căn hộ cho gia đình 4 người của mình.

Họ dọn đến một căn phòng trọ. Mùa hè đến, trong căn phòng chật hẹp và nóng bức ấy, người con trai mới thấy ân hận và nghĩ về những hành động dại dột của mình.

Anh quay trở về gặp mẹ và xin tha thứ. Lúc này, bà Mười vẫn đang mang trong lòng vết thương lòng không dễ vơi bỏ. Tuy nhiên vì máu mủ tình thân, cuối cùng bà cũng xuôi lòng.

"Bà gọi các con gái và con dâu út lại rồi động viên các con gom tiền, mua một căn chung cư cho người con trai cả. Căn chung cư có giá 1,5 tỉ đồng", luật sư Ứng nói.

"Đây là số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên vì máu mủ ruột rà, cuối cùng họ cũng đã tha thứ cho nhau. Chỉ tiếc rằng, người con trai cả không sớm hiểu được hai chữ "tình thân" nên đã khiến mẹ và các em đau lòng suốt một thời gian dài", luật sư cho biết thêm.

Vỹ Khúc - Minh Anh