Người dân xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) lại phát hiện nước sông Âm chảy qua địa bàn đổi màu đen, bốc mùi hôi thối. Cá tự nhiên trên sông tiếp tục chết rải rác.

Sáng 5.4, ông Phạm Văn Đạt, Phó chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết, Phòng TN-MT huyện đang phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa) xuống nắm tình hình cá tự nhiên lại chết trên sông Âm.

Theo ông Đạt, chiều 3.4, người dân báo tin, dọc tuyến sông Âm qua địa phận các thôn Tró, Giỏi Thượng, Giỏi Hạ, làng Đắm của xã Vân Am nhiều loại cá tầng đáy như cá tầm, cá lăng, cá ké, chạch làn… chết rải rác.

Nhiều loại cá tầng đáy như cá lăng, cá ké, chạch làn cũng chết

Còn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, huyện cũng nhận được thông tin và đã cử phòng chuyên môn xuống đoạn sông Âm chảy qua địa bàn xã Giao An để kiểm tra hiện tượng cá chết và nước sông Âm đổi màu, đồng thời kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm sông tại Cụm công nghiệp bãi Bùi (xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh).

UBND hai huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh đã ra thông báo khuyến cáo người dân không ăn cá chết hoặc cho gia súc, gia cầm ăn; không sử dụng nguồn nước từ sông Âm để sinh hoạt và tưới cây trồng khi chưa có kết luận chính thức.

Đây là lần thứ ba nước đổi màu, có mùi hôi thối và xuất hiện tình trạng cá chết trên sông Âm. Cuối tháng 7.2016, người dân xã Giao An (huyện Lang Chánh) từng phát hiện cá tự nhiên chết. Đến ngày 22.2.2017, nước sông Âm lại đổi màu đen đục, mùi hôi khác thường trải dài đoạn sông hơn 10 km, người dân đã thu gom được khoảng 500 kg cá chết đưa đi tiêu hủy.

UBND các huyện khuyến cáo người dân không ăn cá, cho gia xúc gia cầm ăn cá

Sau 2 lần cá chết, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và xác định, cá tự nhiên chết bất thường trên sông Âm là do ảnh hưởng của môi trường nước, không phải do dịch bệnh. Các mẫu nước phân tích cho thấy chỉ số DO không đảm bảo quy chuẩn yêu cầu; các chỉ tiêu COD vượt Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 2,77 - 9,45 lần, NH4+ vượt 1,86 - 2,8 lần, NO3 vượt 1,06 - 1,75 lần, Mn vượt 2,94 lần.

Tiến hành kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, chế biến vàng mã tại cụm công nghiệp bãi Bùi, các cơ quan chức năng xác định: Công ty TNHH sản xuất thương mại vận tải Tuấn Vinh tự ý đầu tư thêm 2 dây chuyền xeo giấy không báo cáo cơ quan chức năng, chưa lập báo cáo tác động môi trường và đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, chưa bố trí kho chứa chất thải nguy hại. Công ty cổ phần lâm sản Lang Chánh chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải nhưng đã đi vào hoạt động, đầu tư thêm 2 dây chuyền sản xuất vàng mã nhưng không báo cáo cơ quan chức năng, không có báo cáo tác động môi trường. Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh chưa có báo cáo tác động môi trường và giấy phép khai thác nước mặt, phát hiện 1 đường ống dẫn từ hệ thống xử lý nước thải của Hợp tác xã ra sông Âm.

Minh Hải