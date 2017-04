Quyết định bầu cử sớm vào ngày 8-6 tới được xem là nước cờ cao tay của Thủ tướng Anh Theresa May trong tiến trình Brexit đầy khó khăn.

Quyết định bầu cử sớm của nữ Thủ tướng Theresa May được các thành viên Đảng Bảo thủ ủng hộ

Kết quả thăm dò mới nhất tại Anh được công bố ngày 22-4 cho thấy, Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Theresa May có nhiều khả năng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, sẽ diễn ra vào ngày 8-6 tới. Bởi theo kết quả này, tỷ lệ ủng hộ Đảng Bảo thủ cầm quyền hiện ở mức gần 50%, vượt xa so với các đảng đối thủ khác và ở mức ủng hộ cao nhất đối với Đảng Bảo thủ kể từ năm 1991 tới nay.

Cụ thể, theo kết quả các cuộc thăm dò do tổ chức Opinium, ComRes và YouGov tiến hành, tỷ lệ ủng hộ Đảng Bảo thủ của bà Theresa May ở mức từ 45-50%, cao gần gấp đôi so với các đảng phái khác. Tỷ lệ ủng hộ đứng thứ hai là Công đảng, đối thủ chính của Đảng Bảo thủ, là 26%, Đảng Dân chủ Tự do về thứ ba với mức 11%, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ Đảng UKIP, lực lượng chính dẫn dắt nước Anh trong cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU, tức Brexit) chỉ có 9%.

Kết quả thăm dò trên đây cho thấy, Thủ tướng May có quyết định “nhìn xa trông rộng” khi bất ngờ tuyên bố bầu cử sớm cách đây một tuần. Dư luận Anh trước đó có phần bất ngờ khi bà May họp báo tại số 10 phố Downing (Dinh Thủ tướng Anh) ngày 18-4 vừa qua để tuyên bố tiến hành bầu cử sớm, cho dù nhiệm kỳ Nghị viện Anh hiện nay kéo dài tới năm 2020, tức là Đảng Bảo thủ cũng như bà May có thể cầm quyền thêm tới 3 năm nữa.

Tuyên bố bầu cử sớm của Thủ tướng May đã đẩy các đảng đối lập vào thế bị động. Thế nên, mặc dù đảng Bảo thủ chỉ chiếm đa số sít sao 330/650 ghế trong Hạ viện, song các đảng đối lập đã bị đưa vào thế buộc phải chấp nhận đề xuất bầu cử sớm để cuộc bầu cử sớm vào ngày 8-6 được thông qua với đa số gần như tuyệt đối khi có 522 phiếu thuận và chỉ có 13 phiếu chống.

Việc Thủ tướng May tuyên bố tổ chức bầu cử sớm 3 năm giữa lúc bà và Đảng Bảo thủ cầm quyền đang phải đối mặt với những thách thức và áp lực lớn trong tiến trình rời khỏi ngôi nhà chung EU. Theo lịch trình, trong trường hợp kế hoạch đàm phán Brexit được Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 29-4 tới, cuộc đàm phán được dự báo là đầy khó khăn với cả hai phía Anh và EU này sẽ chính thức được bắt đầu từ ngày 22-5.

Trong khi đó, vị thế của Đảng Bảo thủ cầm quyền đã suy yếu khá nhiều sau khi thất bại trong nỗ lực vận động nước Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6-2016. Cuộc bầu cử sớm khi mà nhiều cử tri Anh đang thất vọng với Brexit cùng với sự thất thế của những chính khách và chính đảng ủng hộ Brexit được đánh giá là sẽ mở đường để Đảng Bảo thủ lấy lại vị thế trong chính trường Anh cũng như vị thế trên bàn đàm phán Brexit.

Với cá nhân Thủ tướng Theresa May, một cuộc bầu cử sớm sẽ giúp bà có cơ hội chính thức hóa vị thế của một Thủ tướng được người dân bầu lên. Bởi gần 1 năm trước, bà May đã lên cầm quyền sau khi ông David Cameron buộc phải từ chức sau thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về Brexit. Đây cũng là điều khiến Thủ tướng May bị các đối thủ chính trị chỉ trích là bà không thể đại diện cho Vương quốc Anh vì cử tri chưa bao giờ bỏ phiếu bầu cho bà.

Bầu cử sớm vì thế được xem là nước cờ cao tay của Thủ tướng May nhằm đạt nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó quan trọng nhất là để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Brexit kéo dài tới năm 2019.