Nguyễn Thùy Linh- cô nàng hot girl gây sốt Viet Nam Next Top Model vòng online vì quá giống kì nữ Lee Sung Kyung

Nguyễn Thị Thùy Linh- cô nàng hot girl người ĐakLak vừa gây náo loạn vòng thi online casting của Việt Nam Next Top Model vì vẻ ngoài quá giống Bok Joo "Lee Sung Kyung". Đặt lên bàn cân so sánh thì thực sự Thùy Linh cũng có khá nhiều điểm tương đồng với "cô nàng cử tạ" hot nhất xứ Hàn này.

Đầu tiên là về khuôn mặt xinh xắn với đường nét lai tây, cả Sung Kyung và Thùy Linh đều sở hữu đôi mắt to, cánh mũi thẳng tắp và đặc biệt là khuôn miệng trái đào siêu gợi cảm. Hai cô gái cũng đều là fan cứng của kiểu đầu uốn xoăn, màu vàng sáng, vừa thượng lưu vừa cá tính vô cùng. Chưa hết, trước khi đến với cuộc thi Next Top Model, Thùy Linh từng thử sức với sự nghiệp làm dancer, là một vũ công say mê bước nhảy, cô nàng cũng rất toàn năng khi lần sang cả nghiệp diễn xuất mà bước khởi đầu là những lần đóng vai nữ chính trong các MV ca nhạc.

Hai người đẹp sở hữu những tương đồng thú vị

Kiều nữ nhà YG- Lee Sung Kyung cũng có những bước tiến trong sự nghiệp y như vậy, cô nàng không chỉ là người mẫu chuyên nghiệp mà còn là một diễn viên, một ca sĩ không-chính-thức với giọng hát từng được đánh giá cao tại Mask Single ( cuộc thi ca hát giấu mặt tại Hàn Quốc)

Về thời trang, hai người đẹp đều yêu thích phong cách "bánh bèo" mạnh mẽ, có khi lại bụi bặm chất chơi đúng chất Chic cần có của nghề người mẫu. Cũng ngắm loạt ảnh với nhan sắc một chín một mười của hai người đẹp được coi là "sinh đôi" là bản sao của nhau nhé.

cô nàng sinh năm 97 trông có lúc vừa nóng bỏng

Có khi lại ngây thơ thế này.

Mĩ nữ Hàn Quốc Lee Sung Kyung không kém cạnh, cô từng được mệnh danh là thánh nữ không chết với gương mặt xuất sắc tuyệt đối

Người đẹp sở hữu vể ngoài vừa trong sáng, tinh khôi lại sang trọng không ai sánh bằng.