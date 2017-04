Không tán tỉnh được cô gái trẻ xinh đẹp, Truyền đã đột nhập vào nhà trong đêm vắng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Cơ quan Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Truyền (27 tuổi) trú thôn Kim Lũ, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, Hà Nam để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Truyền

Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H. (18 tuổi) trú ở huyện Kim Bảng về việc chị bị đối tượng đột nhập vào nhà, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm vào đêm ngày 8- 4, khi chị đang ngủ ở nhà một mình.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã triệu tập Trần Văn Truyền để phục vụ công tác điều tra. Tại đây đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Truyền khai nhận do thấy chị H trắng trẻo, xinh đẹp nhưng không yêu được nên đã rình khi nạn nhân một mình tại nhà đột nhập vào để chiếm đoạt thể xác. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.