Khi được hỏi về lý do chọn được dãy số may mắn, người phụ nữ đầu tiên trúng giải Jackpot gần 42 tỷ đồng của Vietlott cho biết dãy số đó không hề có ý nghĩa với bà mà do "thích thì chọn thôi’’!

Chiều ngày 6/3 Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot Mega 6/45, kỳ quay số mở thưởng thứ 92 giá trị gần 42 tỷ đồng cho nữ khách hàng đến từ Lâm Đồng. Bà K.T trong buổi lễ nhận giải thưởng gần 42 tỷ đồng của Vietlott Theo đó, người may mắn trúng giải là bà K.T. có hộ khẩu thường trú tại Lâm Đồng đã trúng Jackpot tại kỳ quay số mở thưởng ngày 19/2 với bộ số 01-17-24-25-33-35. Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, bà K.T nhận về hơn 37,49 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên Vietlott trao giải Jackpot cho một chủ nhân nữ. Bà K.T. là khách hàng nữ đầu tiên trúng giải Jackpot của Vietlott Phát biểu tại buổi lễ trao giải, bà K.T. cho biết sẽ dùng số tiền thưởng để xây nhà, mua đất để làm vườn. Khi biết tin mình trúng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng, người phụ nữ quê Lâm Đồng không giấu được vui sướng, hạnh phúc, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chỉ khoảng 5-6 người thân biết bà trúng giải độc đắc của xổ số Vietlott. Được biết, vé số trúng độc đắc trong kỳ QSMT thứ 92 và được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số D8/1A2 đường Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Minh Tuệ (T/h)

