Khi đi đến giữa cầu Chương Dương, nữ sinh có ý định nhảy cầu tự vẫn, tuy nhiên một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp thời đến khuyên giải can ngăn và đưa nữ sinh này về chốt CSGT.

Nữ sinh viên đã nhận thức được hành động của mình và xin về đoàn tụ với gia đình. Ảnh Đại Hiệp.

Ngày 16.5, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, các chiến sĩ thuộc đội này vừa can ngăn thành công một nữ sinh viên có ý định nhảy cầu Chương Dương tự vẫn.

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 15.5, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía bắc Cầu Chương Dương, Thượng úy Nguyễn Xuân Thành và Vũ Xuân Quyền, Đội CSGT số 5 nhận được tin báo khẩn cấp có 1 cô gái trẻ đột ngột dừng xe máy khu vực giữa cầu đứng khóc và trèo qua lan can có ý định tự tử.

Cầu Chương Dương nơi cô gái có ý để tự tử. Ảnh Đại Hiệp.

Sau khi nhận được thông tin, các chiến sĩ đã kịp thời tiếp cận hiện trường. Lúc này, cô gái trẻ đang trong tâm trạng mất bình tĩnh đứng khóc phía ngoài lan can cầu. Các chiến sĩ đã đến gần và khuyên can đưa cô gái vào nơi an toàn.

Qua trò chuyện, được biết cô gái tên là N.T.L.M (22 tuổi) đang là sinh viên năm cuối một trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, do buồn chán chuyện tình cảm nên có ý định dại dột. Tổ công tác đã liên hệ được với người nhà cô gái. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau, người nhà cô gái có mặt tại chốt viết đơn bảo lãnh và đón người thân về.

Cao Nguyên