Vừa qua, dư luận thành phố Cảng xôn xao về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sau đó tử vong. Nhiều người cho rằng, trước khi tìm đến cái chết, nữ sinh T.A đã bị chửi bới và làm nhục, không giữ được lý trí, dẫn đến cái chết thương tâm. PV báo Lao Động đã về Kiến Thụy tìm hiểu vụ việc…

Em Nguyễn Thị Tú A trước khi mất. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cái chết đau đớn

Gần 2 tháng sau cái chết của em Nguyễn Thị T.A, lớp 12A8 (Trường THPT Kiến Thụy, Hải Phòng), chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ, nơi em sinh ra và lớn lên, được nghe những tâm sự đầy nước mắt từ những người thân trong gia đình. Bà Nguyễn Thị Tân (bà nội của T. A), năm nay đã 63 tuổi, khuôn mặt hốc hác, nhiều đêm không ngủ được vì nhớ thương đứa cháu dại đột đã mãi rời xa cõi đời.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em T. A. Ảnh: Tiến Nguyễn

Mỗi khi có ai nhắc tới tên cháu gái mình, nước mắt bà tuôn dài trên đôi gò má nhăn nheo. Cố nuốt nỗi buồn vào lòng, bà kể với chúng tôi: T.A là con gái lớn trong gia đình có 3 chị em, ngay từ nhỏ, nó đã được tôi chăm sóc, do vậy bà cháu rất quấn quýt, yêu thương nhau. Hôm nào, nó cũng ngủ cùng tôi.

Sáng 14.3, thấy cháu nội nghỉ học, tôi có hỏi thì cháu đáp nhà trường cho nghỉ hai hôm, sau đó nó đi về nhà. Nghĩ cháu về dọn dẹp nhà cửa nên tôi không nói gì cả. Đến 8h cùng ngày, tôi sang nhà thì thấy cháu ở trong nhà tắm, tay ôm bụng vật vã nên vội bế vào trong nhà.

Ông bà nội cháu T. A kể về cái chết nhiều uẩn khúc của cháu gái.

“Lúc đó, tôi thấy mặt cháu tái mét, nôn thốc nôn tháo toàn dịch màu xanh, bố mẹ cháu thì đi làm hết. Hoảng sợ quá, tôi liền gọi hàng xóm xung quanh. Mọi người chạy sang thì bảo cháu uống thuốc diệt cỏ tự tử. Tôi nhìn dưới gầm giường thấy một lọ thuốc diệt cỏ đã hết thì chết lặng” - bà Tân nghẹn ngào kể lại sự việc.

Ngay sau đó, T. A được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Đến 2h ngày 16.3, T.A gọi ông nội (ông Nguyễn Lương Luận, sinh năm 1954) vào và bảo cho cháu về nhà. Sau đó, ông nội trao đổi với bác sĩ Trưởng khoa Chống độc – Bệnh viện Việt Tiệp và đưa T.A về.

Khoảng 10h cùng ngày, T.A gọi gia đình mang chậu nước vào đánh răng rửa mặt, rồi ăn cháo, ăn cơm và bảo anh họ bế ra ngoài cửa, sau đó gọi cả nhà vào nói về nguyên nhân mình uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến 13h chiều thì cháu ra đi.

Lộ mặt hai thanh niên nghi vấn

Theo ông Nguyễn Lương Luận, cái chết của T.A có liên quan đến người bạn trai tên Hoàng Văn Trường (ở xã Đông Phương, Kiến Thụy) và một người bạn của Trường là anh Th. (công an nghĩa vụ quận Ngô Quyền). Ông Luận kể, vào năm 2016, T.A có quan hệ tình cảm với anh Trường nhưng vì cháu mới học lớp 11, còn quá non nớt, lại chưa đủ tuổi thành niên nên gia đình không đồng ý.

T.A. nhiều năm liền là học sinh giỏi, năng nổ trong hoạt động đoàn, gương mặt xinh xắn được nhiều người yêu mến.

Tuy nhiên, T.A và Trường vẫn lén lút quan hệ với nhau, để lại hậu quả là cái thai hơn 6 tuần tuổi. “Một lần, tôi tình cờ thấy cuốn sổ trên giường hai bà cháu ngủ liền giở ra đọc thì thấy cháu T.A viết: “Anh Trường ạ, em không muốn bỏ cái thai vì đó là con của chúng ta…”, tôi mới phát hiện ra sự việc" – ông Luận kể.

Sau khi biết T.A có thai, Trường đã chủ động chia tay và đi vào miền Nam. Gia đình T.A đành ngậm đắng, nuốt cay đưa em đi giải quyết hậu quả. Giai đoạn đó, T.A hoàn toàn suy sụp, mặt mũi hốc hác, phải nghỉ học 1 tuần để điều trị.

Bà của T.A vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của cháu gái

Dù xa nhau hàng nghìn cây số, nhưng T.A và Trường vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Trong một lần nói chuyện, Trường đã gửi gắm T.A cho người bạn tên Th. “chăm sóc”.

Cũng từ đó, Th. thường xuyên gần gũi với T.A, trong một lần đi chơi cùng nhau, Th. đã dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép T.A vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Bị T.A chống cự, Th. dọa sẽ nói hết quá khứ của T.A cho mọi người biết, vì vậy T.A đành nhẫn nhục, nhắm mắt để cho Th. quan hệ. Sau đó, vì quá tin Trường, T.A nhắn tin kể sự việc trên với Trường thì bị anh ta sỉ nhục, chửi bới, lăng mạ. Quá đau đớn, T.A đã uống thuốc diệt cỏ để quyên sinh.

Đang điều tra, làm rõ nguyên nhân

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại úy Nguyễn Duy Khánh - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an huyện Kiến Thụy xác nhận, đang điều tra, làm rõ vụ việc và cho biết: Ngày 14.3, Công an huyện Kiến Thụy nhận được tin báo của Công an xã Hữu Bằng về việc cháu T.A uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ngay sau đó, Đội đã cử một tổ công tác xác minh, thu thập chứng cứ và lấy các mẫu thuốc T.A uống để giám định.

Đến ngày 16.3, gia đình cháu T.A có gửi đơn đến công an huyện với nội dung chủ yếu xoay quanh cái chết của T.A, trong đó có chuyện tình cảm, yêu đương của cháu. Công an huyện đã báo cáo công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân các cấp, ghi lời khai tiến hành các thủ tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại úy Khánh thông tin: “Chúng tôi đã triệu tập tất cả những người liên quan, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên đến nay chưa có kết luận điều tra chính thức. Từ tin nhắn lưu giữ từ điện thoại của cháu T.A cho thấy, có việc cháu bị một đối tượng sỉ nhục, lăng mạ. Chúng tôi đang giải quyết theo quy trình từ nguồn tin tố giác tội phạm của gia đình cháu A. Khi có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cụ thể".

Ông Nguyễn Lương Luận cho biết, trước khi mất, cháu T.A có nói với cả gia đình là bị Th. (công an nghĩa vụ quận Ngô Quyền) hãm hiếp, ép phải quan hệ tình dục nên không chịu được nỗi nhục. Bên cạnh đó, Trường không thông cảm mà còn chửi rủa, lăng mạ T.A cùng những người thân trong gia đình nên em mới uất ức uống thuốc cỏ tự tử.

“Đến 11h sáng 16.3, trước lúc T.A mất, Công an huyện đã về lấy lời khai và cháu T.A cũng khai y hệt như vậy. Sau đó, cháu ký và điểm chỉ vào biên bản. Tuy nhiên, đã hơn 2 tháng rồi nhưng vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ, gia đình tôi rất đau buồn…", ông Luận nói.

Tiến Nguyễn