Bị giật chiếc ví, hai nữ sinh Huyền và Hoài đuổi theo tên cướp. Qua nhiều đoạn đường, hai nữ sinh này bắt kịp và đạp ngã đối tượng.

Hành động dũng cảm của hai nữ sinh làm nhiều người thán phục.

Ngày 11/3, trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (PV28 - Công an tỉnh Nghệ An) đã tuyên dương hai sinh viên Ngô Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Hoài có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trước đó, Ngô Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Hoài trên đường đi học về, đã cùng quần chúng nhân dân khống chế thành công 2 đối tượng có hành vi cướp giật, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể khi qua đoạn đường Hà Huy Tập (TP Vinh), Huyền và Hoài bị hai thanh niên giật ví (bên trong có 7 triệu đồng). Sau khi ra tay, hai đối tượng dùng xe máy tẩu thoát.

Sau phút hoảng loạn, Huyền và Hoài phóng xe truy đuổi. Qua nhiều đoạn đường, họ bắt kịp và đạp ngã hai đối tượng. Với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, hai nữ sinh khống chế thành công hai nghi phạm rồi bàn giao cho công an phường Hà Huy Tập xử lý theo quy định của pháp luật.

Với sự mưu trí và dũng cảm, hai sinh viên Ngô Thị Khánh Huyền và Nguyễn Thị Hoài được lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Nghệ An cùng Phòng PV28 (Công an tỉnh Nghệ An) trao giấy khen, tuyên duyên trước đông đảo sinh viên của trường.

Cảnh Huệ