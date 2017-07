Nữ sinh tên H. mất tích bí ẩn sau khi nhờ bạn chở ra bến xe.

Ngày 20-7, ông Phạm Đức Hảo, Trưởng Công an xã Thái Nguyên, huyện Thái Thụy (Thái Bình), cho biết đang nỗ lực cùng gia đình tìm kiếm em Nguyễn Thị H. (14 tuổi, vừa học hết lớp 9) mất tích vào sáng 18-7.

Trước đó, sáng 18-7, H. mượn xe đạp điện của hàng xóm rồi nhờ bạn là em M. (SN 2001) ra bến xe buýt. Sau đó, H. nhờ M. mang xe về trả và lên xe đi đâu không rõ.

Trong hai ngày 18 và 19-7, người thân đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại song không hề được phản hồi dù điện thoại của H. vẫn đổ chuông. Chiều 19-7, người thân đã trình báo sự việc lên Công an xã Thái Nguyên. Ngay sau đó, Công an xã Thái Nguyên đã thông tin trên hệ thống loa phát thanh xã, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Thái Thụy để có sự chỉ đạo, tìm kiếm em H.

Được biết trong thời gian xảy ra vụ việc, nữ sinh H. ở nhà một mình vì cha đi làm ăn xa, chị gái đang theo học đại học trên TP Thái Bình, còn mẹ thì có việc đi vào miền Nam ít lâu và mang theo em út.

Trưởng Công an xã Thái Nguyên cho hay nhiều người đồn đại H. có quan hệ tình cảm với một thanh niên tên S. nhưng chưa rõ lai lịch và chưa rõ em H. ở đâu.