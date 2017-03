Ngày 16/3, báo Phụ Nữ nhận được đơn cầu cứu của bà L.T.H (59 tuổi, ngụ P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân) tố cáo việc cháu nội mình là N.B (sinh năm 2002, học sinh lớp 9) bị chồng hờ của mẹ xâm hại.

Theo bà H., con trai bà là anh N.H.S (39 tuổi) lập gia đình với chị T.T.K.L vào năm 2001 và có hai người con. Trong đó, cháu N.B là con gái lớn. Đến năm 2012, do tình cảm rạn nứt nên vợ chồng anh S. ly hôn. Lúc này hai người con của anh S. đều về sống chung với mẹ ở gia đình ông bà ngoại.

Bà H. kể lại sự việc cháu B. bị xâm hại.

Đến khoảng tháng 8/2015, chị L. quen biết rồi dọn ra chung sống với người đàn ông tên Nguyễn Văn T. (45 tuổi). Lúc này, cả 2 con của L. đều dọn ra ở cùng với mẹ và người đàn ông trên. Do công việc buôn bán ở chợ nên hằng ngày, chị L. phải dậy từ sáng sớm để đi làm đến tối mới về nhà. Cậu con trai út vẫn thường xuyên được đưa sang gửi ở nhà nhà ngoại nên hàng ngày chỉ có ông T. với cháu B. là ở nhà thường xuyên.

Đến đầu tháng 12/2016, cháu B. được bà nội đón về nhà ở P. Bình Hưng Hòa sinh sống. Trong thời gian này, bà H. phát hiện B. có nhiều biểu hiện lạ giống như người bị trầm cảm.

Ngày 24/1/2017, bà H. thấy cháu gái chảy máu ở vùng kín nên đã đưa cháu đến bệnh viện khám thì phát hiện cháu bị tổn thương âm đạo và có dấu hiện bung mủ.

Cháu B. kể lại việc bị chồng hờ của mẹ xâm hại.

Bà H. gặng hỏi thì được B. kể toàn bộ sự việc bị chồng hờ của mẹ là ông T. xâm hại nhiều lần từ khoảng thời gian tháng 8/2015 đến tháng 5/2016.

Bà H. chia sẻ: “Do mẹ cháu hay đi làm bỏ cháu ở nhà một mình nên mới bị thằng T. giở trò đồi bại. Cháu kể với tôi là trong 9 tháng sống với thằng T. thì một tuần nó bị xâm hại từ 4 - 5 lần”.

Sau khi nghe cháu ngoại trình bày vụ việc, bà H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi đồi bại của T.. Vụ việc sau đó được chuyển lên Công an quận Bình Tân để thụ lý. Tuy nhiên, từ đó đến nay gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía cơ quan công an.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết, Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã tiếp nhận được đơn cầu cứu của gia đình cháu B.. Hiện tại Hội đã cử bà và luật sư Đào Thị Bích Liên theo sát hỗ trợ gia đình cháu.

“Ngay sau khi tiếp cận hồ sơ vụ việc, chúng tôi sẽ gửi văn cho công an Q. Bình Tân để nắm bắt thông tin vụ việc. Hội Bảo vệ quyền trẻ em sẽ vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc này” luật sư Nữ cho hay.

Luật sư của Hội Bảo về quyền trẻ em TP.HCM tư vấn pháp lý cho bà H.

Bà Bùi Thị Kim Loan (Chủ tịch Hội LHPN Q. Bình Tân) cho biết, ngay sau khi nhận được tố giác của bà H., ngày 25/1/2017, công an P. Bình Hưng Hòa A đã chuyển hồ sơ lên công an quận Bình Tân Thụ lý và công an quận đã đưa em B. đi giám định tại trung tâm pháp y thành phố. Công an quận cho biết đang thụ lý vụ án này.

Khi trao đổi với Hội LHPN, bà H. lo sợ cháu gái bị tổn thương, và mong các cơ quan chức năng sớm hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, buộc kẻ xâm hại cháu B. phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bà Kim Loan khẳng định công an, chính quyền và Hội LHPN địa phương đã không thờ ơ với vụ việc và các đoàn thể đã vào cuộc từ đầu khi nhận được tin tố giác. Riêng Hội LHPN sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc, giúp cháu B. ổn định tinh thần, tiếp tục việc học tập.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Sơn Vinh - Nghi Anh