Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Minh Tiến (55 tuổi), trú tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên), để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 1-2017, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông Hoàng và bà Nguyễn, trú tại thị xã Phúc Yên, về việc con gái của họ đang học lớp 9, bị bác họ là Hoàng Minh Tiến thực hiện hành vi đồi bại dẫn đến việc cháu bé có thai.

Kẻ đồi bại Hoàng Minh Tiến

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CQĐT đã tiến hành các động thái điều tra, thu thập chứng cứ đồng thời triệu tập Hoàng Minh Tiến.

Ngày 5-2-2017, nữ sinh lớp 9 sinh bé trai khoảng hơn 2 kg, và CQĐT đã tiến hành trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) các mẫu vật của Hoàng Minh Tiến và cháu N. Đến ngày 22-2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận, Tiến chính là cha đẻ của cháu bé. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Tiến.

Lời khai của kẻ đồi bại cũng như tường trình của nữ sinh lớp 9 thể hiện, ngoài đi học, cô bé được bố mẹ giao đi chăn trâu. Tại đây, Tiến cũng đi chăn trâu và thỉnh thoảng nhờ cô bé nhổ tóc sâu. Những lần như thế, Tiến nảy sinh ý định hãm hại cô bé, nhưng do cánh đồng có nhiều người nên không thực hiện được hành vi.

Chiều 17-3-2016, Tiến dụ dỗ cô bé tối hôm ấy đến nhà. Tin lời bác họ, cô bé tìm đến, và đã bị Tiến thực hiện hành vi đồi bại. Trước khi cô bé về nhà, Tiến đưa cho 20.000 đồng, đe dọa nếu kể chuyện với ai sẽ bị giết. Hành vi của Tiến đối với cháu bé còn diễn ra nhiều lần nữa, cho đến tháng 9-2016. Hậu quả là cô bé đã mang thai ngoài ý muốn.