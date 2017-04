Đang học lớp 7 ở trường làng, nữ sinh bỗng nhiên sinh hạ một bé gái, khiến cả gia đình, nhà trường và người dân địa phương bàng hoàng. Sinh con xong, nữ sinh khai báo với cha mẹ, cơ quan chức năng là em có mang với một thanh niên cùng làng.

Con gái 13 tuổi mang thai, cha mẹ không biết

Câu chuyện xảy ra tại xã Thúy Sơn, huyện miền núi Ngọc Lặc (Thanh Hóa) khiến các ngành chức năng đang phải vào cuộc điều tra, truy tìm cha của bé gái mới được người mẹ (13 tuổi) sinh hạ ngày 4.4 vừa qua.

Cha mẹ em P.T.V.T kể lại sự tình con gái mang thai ngoài ý muốn.

Về xã Thúy Sơn, để tìm hiểu thực hư vụ việc này, chúng tôi được một cán bộ công an xã dẫn đường về gia đình cháu bé P.T.V.T. Trong ngôi nhà sàn đã xuống cấp, cha mẹ cô bé tiếp chuyện chúng tôi. Bà Phạm Thị L (mẹ ruột cháu bé P.T.V.T) không cầm được nước mắt, khi kể về chuyện “tày trời” đối với đứa con gái bé bỏng của mình.

Bà L kể, suốt thời gian cháu mang thai, hai vợ chồng bà đều không hay biết. Có nhiều hôm, cháu kêu đau đầu, mệt mỏi nên bảo bà gọi điện xin cô giáo cho cháu nghỉ học. Sáng 4.4 vừa qua, cháu kêu đau bụng, tưởng cháu bị đau bụng bình thường, nên đi giã gừng và lá thuốc xoa cho cháu, rồi đi xáo cỏ ngô.

"Một lúc sau, tôi nhận được tin báo là cháu đau bụng quá, nên chạy về đưa đi Trạm y tế xã. Sau đó, bác sĩ giới thiệu chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Khi vào bệnh viện, các bác sĩ làm siêu âm thì mới biết cháu có thai và đang chuyển dạ. Nghe bác sĩ thông báo như vậy, tôi ngất đi không biết gì nữa. Đến lúc tỉnh dậy, đã thấy con tôi đẻ một bé gái nặng 2,8kg. Tôi gặng hỏi cháu có mang với ai, thì cháu khẳng định là có thai với cậu B (người cùng làng)”.

Cũng theo bà L, thông tin con gái của bà vừa sinh tại bệnh viện được báo về cho gia đình cậu B biết. Người thân của cậu B cũng lên bệnh viện, thừa nhận việc này và đưa cho bà L một triệu đồng để mua đồ đạc sơ sinh cho cháu bé, nhưng sau đó, gia đình cậu B lại chối bỏ. Bản thân cậu B cũng chối bỏ.

“Do hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn, con gái tôi đang còn nhỏ dại, nên khi sinh em bé ra, có người hỏi xin nuôi cháu bé, gia đình tôi đã đồng ý cho họ đưa bé về nuôi. Mấy hôm nay, các chú công an và đại diện cơ quan chức năng đến nhà tìm vợ chồng tôi, yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến việc này và muốn gặp con gái tôi để hỏi chuyện, nhưng cháu mệt, yếu quá chưa dậy được. Ai hỏi gì, nó cũng chẳng nói” - bà L vừa khóc vừa kể.

Ngôi nhà của gia đình em P.T.V.T ở xã Thúy Sơn (Ngọc lặc, Thanh Hóa).

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 10.4, UBND xã Thúy Sơn đã có báo cáo bằng văn bản gửi lên UBND huyện Ngọc Lặc về vụ việc “Trẻ em bị xâm hại tình dục tại thôn Bình Sơn”.

Văn bản nêu: “Trên địa bàn xã Thúy Sơn xảy ra sự việc trẻ em bị xâm hại tình dục. Nạn nhân là cháu P.T.V.T, sinh ngày 22.4.2004. Cháu P.T.V.T là con ông Phạm Văn K (47 tuổi) và bà Phạm Thị L (40 tuổi). Sự việc được phát hiện vào sáng 4.4.2017, khi cháu P.T.V.T. lên cơn đau bụng, được gia đình đưa đi Trạm Y tế xã khám. Sau đó, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc. Chỉ sau vài giờ, cháu P.T.V.T sinh hạ một bé gái nặng 2,8kg. Trước đó, phía gia đình nạn nhân không biết con gái của mình mang thai.

Ngôi trường của em P.T.V.T đang theo học.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức thăm hỏi, động viên. Hiện nay, sức khỏe của cháu P.T.V.T đã ổn định và xuất viện ngày 9.4.2017. Vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Thúy Sơn, cho biết: Sự việc xảy ra ở địa phương, khiến ai nấy đều bàng hoàng, bởi lẽ, cháu bé P.T.V.T năm nay mới 13 tuổi. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố mẹ cháu cũng do mải lo làm ăn, mà không để ý tới cháu.

“Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên. Mấy ngày nay, đại diện Công an tỉnh, Viện Kiểm sát và các ngành chức năng cũng đã về điều tra vụ việc này. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng mời nghi can là P.V.B (người mà cháu T. khai nhận là cha của đứa bé) lên làm việc, thì anh B khẳng định không phải do anh ta. Vì vậy, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu, đưa đi giám định AND, để điều tra vụ việc”- ông Long nói.

Hiệu trưởng trường THCS tại nơi nữ sinh này học cho biết, khi nghe thông tin em P.T.V.T sinh con, nhà trường cũng rất bàng hoàng vì, em P.T.V.T là một học sinh ngoan, hiền, có học lực bình thường. Thi thoảng, phụ huynh của em ấy có báo cáo với nhà trường, xin phép cho em nghỉ học vài hôm vì đau đầu và mệt. Nhà trường cũng không phát hiện được em P.T.V.T. mang thai, vì mỗi khi đến trường, em đều mặc chiếc áo đồng phục mùa đông.

"Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi cũng đã cử cô giáo chủ nhiệm đến thăm, chia sẻ, động viên học sinh và gia đình. Đây là sự việc không ai mong muốn, nên đang chờ kết quả điều tra từ các cơ quan chức năng”- cô hiệu trưởng cho hay.