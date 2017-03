Trên đường đi học về, một nữ sinh nghi bị nhóm bạn cũ dùng gậy sắt đánh ngất xỉu.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/3 tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân bị đánh ngất xỉu, gãy tay là em KC ( trường THPT Mai Hắc Đế, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Chứng kiến sự việc, một người dân tại hiện trường cho biết: “Nữ sinh bị một nhóm người đánh mạnh vào đầu bằng gậy sắt. Cô bé không kháng cự được, sau đã ngất xỉu, ngã xuống đường.

Chúng tôi chạy đến thì những người đánh nữ sinh đã rời đi và chúng tôi chỉ kịp đưa em vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu”. Nhiều người cho biết nhóm người đánh nữ sinh cũng tầm tuổi nữ sinh.

Tại bệnh viện, nữ sinh đã tỉnh táo trở lại, gia đình sẽ làm thêm những xét nghiệm và theo thêm dõi tình trạng sức khỏe của em.

Nữ sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cô Doãn Hương, Chủ nhiệm lớp 10A2, Trường THPT Mai Hắc Đế cho biết, em K.C bị gãy tay phải bó bột, đa chấn thương phần mềm. Kết quả chụp CT cho thấy, may mắn em không bị chấn thương sọ não nhưng đầu bị đa chấn thương phải khâu rất nhiều mũi.

Nói về nguyên nhân vụ việc, cô Hương cho hay, theo thông tin từ bạn bè K.C, nguyên nhân có thể do xích mích giữa hai bạn gái A và B, còn K.C là người thứ 3- tạm thời gọi là C (cô Hương lấy thí dụ- PV).

“Hai bạn nữ A và B đã hẹn nhau và xảy ra xô xát trước đó. Bạn C đi cùng bạn B và đã tham gia giảng hòa cho hai bạn A và B. Sau đó cả 3 đi về ba hướng khác nhau.

Khi nhóm thanh niên là bạn của bạn B tìm gặp A không được thì gặp C (chính là người bị đánh). Lời qua tiếng lại một lúc, không hiểu vì lý do gì, 6 thanh niên lao xuống và 3 người trong số đó đã đánh đập dã man K.C Có một số bạn học đã nhớ mặt được một số thanh niên đánh đập K.C và đã báo cho công an biết để triệu tập”, cô Hương cho biết

Trao đổi với báo chí, bà Đào Thị Hòa Vũ - Phó hiệu trưởng trường THPT Mai Hắc Đế (Hà Nội) cho hay: “Tôi đã nắm được thông tin em học sinh P.K.C của nhà trường bị đánh. Nghe nói người đánh em ấy là một bạn học cũ.

Hiện, chúng tôi đang phối hợp với công an phường Hoàng Văn Thụ để làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng đã cử cô giáo chủ nhiệm tới thăm nom em tại bệnh viện Bạch Mai. Hiện em C. đã tỉnh táo trở lại”.

Cô Vũ cho biết, từ trước đến nay, K.C không có tai tiếng về yêu đương trong trường, còn xảy ra bên ngoài ra sao thì trường không biết. Học lực em này cũng trung bình.

