Ngoài đam mê xe phân khối lớn, Phạm Hồng Thủy còn thích tập võ và giành nhiều huy chương trong giải võ thuật của trường, cũng như giải đấu sinh viên.

Hình ảnh nữ sinh cảnh sát biểu diễn lái xe phân khối lớn mới đây nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng. Trong đó, nổi bật là Phạm Hồng Thủy (22 tuổi, đến từ TP.HCM), sinh viên năm thứ ba, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nữ cảnh sát tương lai xinh đẹp, mạnh mẽ được nhiều người yêu mến.

Đoạt nhiều huy chương võ thuật

Yêu thích chuyên ngành Luật tố tụng hình sự từ khi còn học THPT, cô gái miền Nam lặn lội đường xa dự thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. May mắn mỉm cười với nỗ lực của cô học sinh THPT, Hồng Thủy ra Hà Nội trở thành sinh viên trường cảnh sát.

Ngay từ khi mới vào trường, Thủy được thầy cô giáo nhận định có năng khiếu võ thuật nên được bồi dưỡng và cử đi thi đấu nhiều giải dành cho sinh viên. Thủy từng giành huy chương bạc tại giải võ thuật, bắn súng của các trường công an phía Bắc do Bộ Công an tổ chức.

Năm thứ hai tham dự giải đấu, nữ sinh cũng đoạt huy chương bạc ở nội dung quyền đôi nam nữ. Bước sang năm thứ ba đại học, cô gái Sài Gòn đoạt thêm huy chương vàng nội dung quyền đơn nữ; huy chương bạc nội dung quyền đôi nam nữ; huy chương đồng đối kháng nữ trong giải thi đấu sinh viên Hà Nội Taekwondo lần thứ nhất.

Kể về cơ duyên đến với võ thuật, 9X cho hay cô học võ từ khi chưa trở thành nữ sinh cảnh sát. “Thầy giáo trưởng khoa quân sự võ thuật Nguyễn Đức Tầng thấy mình có năng khiếu nên đã yêu cầu tham gia thi đấu cho trường”, Hồng Thủy kể lại.

Hình ảnh xinh đẹp của nữ cảnh sát tương lai nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng.

Hiện tại, Thủy tham dự câu lạc bộ võ thuật Taekwondo của trường. Lịch tập cố định của 9X là vào các tối thứ ba, năm hàng tuần. Khi có giải đấu, số buổi tập sẽ tăng lên nhiều hơn.

Đam mê tốc độ

Bên cạnh võ thuật, Hồng Thủy yêu thích xe phân khối lớn. Chiếc xe quá nặng so với thân hình của nữ sinh nhưng xem cô biểu diễn nhiều người thực sự thán phục.

"Tập lái xe phân khối lớn là đam mê thứ hai của mình. Khi lái xe, mình không phải nghĩ ngợi, đó là phương pháp xả stress tốt", Hồng Thủy chia sẻ.

Nữ cảnh sát tương lai cũng cho biết với cô, điều khiển chiếc xe là sự chinh phục "quái thú" không phải về tốc độ nhanh, chậm mà là sự nhanh nhẹn, nhạy bén, xử lý tình huống.

"Con gái thời nay lái xe phân khối lớn cũng không có gì bất ngờ. Đó đơn giản chỉ là sở thích và không phải chuyện xấu nên mình không thấy ngại ngùng gì cả", nữ sinh viên chia sẻ thêm.

Hồng Thủy tham gia câu lạc bộ môtô khoảng 1,5 năm. Cô là thành viên nữ xuất sắc được chọn lái xe phân khối lớn biểu diễn trong dịp lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Học viện Cảnh sát Nhân dân và 10 năm thành lập khoa Vũ trang, sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tới đây.

Trước đó, Thủy cũng giành giải nhì cuộc thi huấn luyện của câu lạc bộ tập huấn cho sinh viên cảnh sát về kỹ năng lái xe an toàn.

“Mình thích chạy xe và nhìn ngắm những cung đường có cảnh đẹp, khám phá vùng đất mới. Nếu có dịp, mình sẽ đi nhiều hơn tới các tỉnh phía Bắc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên”, 9X tâm sự.

Nữ sinh viên cũng hài hước nói rằng không ít người trêu cô sẽ phải “ở giá” vì có sở thích của con trai.

Võ thuật là đam mê của nữ cảnh sát tương lai.

Hồng Thủy giành nhiều huy chương trong các giải đấu.

Thủy là thành viên trong câu lạc bộ lái môtô của trường được khoảng 1,5 năm.

Xe phân khối lớn là niềm đam mê thứ hai, sau võ thuật của Hồng Thủy.

Hàn Triệt