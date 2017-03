Thấy nữ sinh P. thường đi học qua, nhìn xinh xắn, phổng phao so với các bạn cùng lứa, Tiến Anh đã chặn đường kéo vào quán karaoke của gia đình giở trò đồi bại.

9 ngày đã trôi qua, với nữ sinh N.T.P. (17 tuổi), học lớp 11, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn hoảng loạn, lo sợ khi nghĩ đến giây phút bị đối tượng Nguyễn Tiến Anh (18 tuổi), trú tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) khống chế, nhốt vào phòng kín, giở trò đồi bại.

Theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân N.T.P., khoảng 19h ngày 18-3, cháu P. đi học về muộn hơn thường ngày, thấy con có biểu hiện khác lạ, sợ sệt, bố mẹ cháu gặng hỏi thì P. kể lại việc bị Nguyễn Tiến Anh nhốt hơn 2 tiếng tại một căn phòng, của quán Karaoke Lasvegas rồi giở trò đồi bại.

Đối tượng Nguyễn Tiến Anh.

Quá trình điều tra, ngày 23-3, Công an huyện Vĩnh Tường ra quyết định bắt giữ Nguyễn Tiến Anh về hành vi hiếp dâm.

Tại Cơ quan Công an, Tiến Anh khai nhận, bỏ học từ lớp 7, không nghề nghiệp, thường ra quán karaoke của gia đình phụ giúp. Do quán gần đường nên anh ta “tăm tia” thấy nữ sinh N.T.P. thường đi học qua, nhìn xinh xắn, phổng phao so với các bạn cùng lứa nên ủ mưu giở trò hãm hại.

Để thực hiện hành vi này, Tiến Anh lên Facebook làm quen với P. Nhiều lần nói chuyện qua chát Facebook, nhưng nạn nhân không hề biết gã con trai này nhà có quán ngay gần trường học.

Ngày 18-3, lợi dụng bố mẹ đi vắng, Tiến Anh lên kế hoạch thực hiện hành vi hãm hại cô gái. Khoảng 14h cùng ngày, thấy P. đi học bằng xe đạp điện vừa đến trước cửa quán karaoke Lasvegas, Tiến Anh lao ra chặn, giữ xe đạp và kéo vào phía trong. Tuy nhiên, lúc này ngoài đường đang đông người nên anh ta từ bỏ ý định thả P. về.

Đến 15h, sau khi tan học P. điều khiển xe đạp điện chở người bạn gái đi lấy hàng Online. Do không lấy được hàng, P. và bạn quay lại thì Tiến Anh tiếp tục chặn xe, kéo P. đi. Người bạn gái đi cùng nghĩ P. quen và đang bị người này trêu đùa nên bỏ về trước.

Khi vào đến phòng, Tiến Anh chốt cửa và ngồi luôn cạnh đấy không cho P. ra. Nhiều lần nạn nhân van xin, chạy ra phá cửa nhưng bị đối tượng kéo vào bên trong. 2 tiếng nhốt cô gái, đến 18h biết nạn nhân đã thấm mệt vì gào khóc… Tiến Anh khống chế, dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân rồi thả cho về.

Ngày 26-3, Công an huyện Vĩnh Tường đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Tiến Anh về hành vi nêu trên.

Minh Hiền