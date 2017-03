Theo lời kể của nữ sinh bị đánh, nhóm đối tượng hành hung C. có mâu thuẫn với một người bạn của C.

Liên quan đến trường hợp nữ sinh P.K.C (SN 2001, học sinh lớp 10A2, trường THPT Mai Hắc Đế, Hoàng Mai, Hà Nội) bị đánh trọng thương phải nhập viện. PV Người đưa tin đã có mặt tại khoa Cấp cứu ngoại, bệnh viện Bạch Mai để gặp nạn nhân.

Lúc này, C. đã khá tỉnh táo và có thể kể lại sự việc xảy ra với mình. Nữ học sinh cho biết, lúc C. đi học về qua khu vực hồ Đền Lừ, có một nhóm thanh niên gồm 6 người đi trên 2 chiếc xe máy lao tới chặn đầu xe của C. với mục đích dò hỏi địa chỉ bạn của C.

Thông tin C. đưa ra, người bạn này có mâu thuẫn trước đó với nhóm thanh niên trên. Thời điểm hai bên xảy ra mâu thuẫn, C. cũng có mặt tại đó và rời đi khi mâu thuẫn tạm lắng xuống. Tuy nhiên, khi bị nhóm thanh niên đó tra hỏi, C. không tiết lộ thông tin nơi ở của bạn mình.

“Em và các đối tượng đó có cãi nhau qua lại và em có nghe bạn kể lại, 4 trong số 6 người đó xông lên đánh em còn 2 người đã cầm tuýp ba khấc xông lên vụt nhiều nhát vào người, vào đầu em. Em giơ tay phải lên đỡ và bị gãy xương tay, giờ đang phải bó bột. Hiện tại, em vẫn đang rất choáng”, C. nhớ lại phút kinh hoàng.

Nữ sinh bị đánh trọng thương nhập viện kể lại phút kinh hoàng. Ảnh: Người đưa tin

Trao đổi với anh Phạm Thế Long (bố cháu C.) cho biết: “Trưa 16/3, khi tôi và vợ đang đi chở hàng thuê (làm nghề lái xe ba bánh – PV) thì biết tin cháu bị đánh. Nghe thấy vậy, tôi và vợ như rụng rời chân tay, bỏ luôn xe ở Linh Đàm chạy thẳng về đây”, báo Khám phá đưa tin.

Theo anh Long, con gái anh sinh năm 2001, nhưng so với các bạn cùng trang lứa thì có thân hình phổng phao hơn. Ở trường, tuy không phải là xuất sắc, nhưng cũng được đánh giá là học khá, năng nổ tham gia hoạt động xã hội .

“Do nhà nghèo nên từ nhỏ cháu luôn cố gắng học tập và phụ giúp gia đình chứ không chơi bời đua đòi. Vì thế, khi nghe con bị đánh tôi rất sốc. Hiện tôi đã ra làm việc với công an , hy vọng những tên côn đồ sớm được đưa ra ánh sáng”, anh Long nói.

Vụ việc đang được công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Người đưa tin, Khám phá)