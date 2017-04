Nguyễn Thị Sao Ly (24 tuổi, ở Đà Nẵng) vừa nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ.

Dự kiến, Nguyễn Thị Sao Ly sẽ bắt đầu nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins vào tháng 8 năm nay. Để có kết quả này, Sao Ly đã vượt qua 5.500 ứng viên để nhận học bổng trị giá 9,3 tỷ đồng từ trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Ngoài ra Nguyễn Thị Sao Ly nhận được lời mời học bổng tiến sĩ từ tổng cộng 8 trường danh tiếng của Mỹ bao gồm Johns Hopkins, MIT, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University.

Nguyễn Thị Sao Ly sở hữu thành tích học tập đáng nể

Được biết, Sao Ly chọn trường Đại học Johns Hopkins, nguyên nhân được cho là trường Y của đại học này xếp hạng nhất tại Mỹ trong nhiều năm liền, cũng như nằm trong top 5 thế giới . Tháng 8 tới, nữ sinh quê Đà Nẵng sẽ trở thành nghiên cứu sinh ngành Hóa Sinh học Tế bào và Phân tử tại đây.

Tháng 6 năm ngoái (2016), cô gái 9X quê Đà Nẵng tốt nghiệp ngành Sinh học và Y tiến hóa tại University of California Los Angeles (UCLA) với thành tích nằm trong số 5% sinh viên xuất sắc nhất của trường.

Hè năm 2017, Nguyễn Thị Sao Ly sẽ xuất bản công trình nghiên cứu trong những năm đại học về thuốc có khả năng thuyên giảm những bệnh liên quan rối loạn hình thành mạch máu, trong đó có bệnh mù, ung thư và di căn.

Trong năm quá, nữ sinh người Đà Nẵng sở hữu một thành tích học tập đáng nể, nhiều lần nhận học bổng và giải thưởng quốc tế danh giá. Trong số đó phải kể đến giải thưởng thuyết trình nghiên cứu tại Hội nghị GTCbio Drug Discovery tổ chức tại San Diego, Mỹ.

PV