Để có tiền ăn chơi, “nữ quái” tổ chức đường dây buôn bán ma túy, quy tụ nhiều "đàn em".

Ngày 29/3, đội 4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC47, Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an huyện Bình Chánh triệt phá băng nhóm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy .

Theo đó, công an đã tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1994, tên gọi khác là Na, ngụ quận 3, TP.HCM), Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1979, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), Nguyễn Hoàng Cường (SN 1980), Dương Ngọc Sĩ Đăng (SN 1983, em Thịnh), Nguyễn Quốc Thuận (SN 1996), Bùi Thị Ngọc Giang (vợ Thịnh, SN 1990), Nguyễn Đình Hoàng Duy (SN 1988), Liêu Quốc Thái An (SN 1993), Võ Thị Thúy An (SN 1994).

Cơ quan công an cho biết, Cường là một trong những đối tượng "cộm cán", chuyên móc nối với các đường dây buôn bán ma túy để trao đổi "hàng trắng". Từ đây, số ma túy sẽ được giao tới Anh Thư để bán lại cho các con nghiện tại TP.HCM.

Ngoài ra, nếu muốn mua trực tiếp, con nghiện có thể tìm tới địa chỉ nhà số 159/74/38 Trần Văn Đang, phường 11,quận 3 do Thư làm chủ để giao dịch.

Ngày 22/3, các trinh sát bất ngờ bắt giữ Cường trước khu vực nhà Thư, thu giữ 0,5kg ma túy đá. Qua lời khai của Cường, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Anh Thư ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, “nữ quái” khai thường nhận ma túy từ một đối tượng tên “Tuấn trắng” cung cấp, nhưng sau đó chuyển sang mua của Cường.

Cường cũng khai nhận có giao cho một đàn em tên Thuận đi bỏ hàng và cất giấu. Khám xét tại nhà Cường, công an thu giữ được 200g ma túy đá và 300 viên thuốc lắc.

Cường và Anh Thư bị bắt giữ.

Sau đó, Cường khai nhận mua ma túy từ Thịnh. Khoảng 16h cùng ngày, các trinh sát chốt chặn trước hẻm C3, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh bắt giữ đối tượng Thịnh.

Dương Ngọc Sĩ Đăng và Bùi Thị Ngọc Giang nghe tin Thịnh bị “xộ khám” đã nhanh chóng đem 1kg ma túy đá bỏ trốn nhưng các trinh sát kịp thời bắt giữ.

Theo một trinh sát, đường dây trên hoạt động khá bài bản, chặt chẽ. Đặc biệt trong công tác giao hàng vận chuyển các đối tượng đều rất cẩn thận. Thậm chí xung quanh nhà, Anh Thư còn tự trang bị đầy đủ camera từ ngoài hẻm để đề phòng.

Một số tang vật công an thu giữ.

Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận có liên quan tới việc buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện, công an đang tạm giữ nhóm trên để tiếp tục điều tra xử lý hành vi.

Phùng Sơn