Gương mặt khả ái, nhìn bề ngoài như một cô sinh viên mới ra trường nhưng không ai biết Thư đã cùng với chồng chưa cưới điều hành một đường dây buôn bán ma túy đá, thuốc lắc cho các quán bar, vũ trường.

Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Minh Thư (tự Na, 23 tuổi, ngụ hẻm 159 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3) cầm đầu.

Minh Thư, một con nghiện hàng đá thuộc hạng nặng, giúp sức cho Thư là người chồng sắp cưới Tiến Hí. Để thỏa mãn cơn nghiện của mình, Thư đã biến căn phòng rộng 40m2 trên lầu 1 trở thành một vũ trường thu nhỏ, có đủ dàn âm thanh ánh sáng, phòng cách âm. Tại đây hằng đêm Thư, Tiến Hí và các đối tượng nghiện ma túy đá tụ tập, ăn chơi trác táng.

Nhóm đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy do Thư cầm đầu

Nguồn hàng mà Thư “bỏ sĩ” cho các đại lý được Tiến Hí trực tiếp đi lấy về cung cấp cho Thư. Từ khi Tiến Hí về ở chung, Thư đã cho gắn nhiều camera xung quanh nhà mình để đối phó với Công an. Tiến Hí và Thư không bao giờ ra mặt bán ma túy mà tất cả mọi hoạt động, Thư đều sai đàn em làm. Ngoài nguồn hàng lấy từ chồng sắp cưới, Thư còn lấy hàng của Nguyễn Hoàng Cường (37 tuổi, quê quán Long An).

Tang vật của vụ án

Cường là đối vừa ra tù về tội “cướp giật tài sản” và dấn thân vào con đường buôn bán ma túy đá. Hỗ trợ đắc lực cho Cường là Nguyễn Quốc Thuận (21 tuổi, em ruột Cường). Nguồn hàng của Cường được lấy từ đối tượng Nguyễn Tiến Thịnh (38 tuổi, ngụ Bình Chánh). Cường thuê một căn hộ chung cư để làm nơi tập kết hàng và làm chỗ ẩn náu.

Sau 2 tháng ròng rã theo dõi, tối 21-3, tổ trinh sát phát hiện Tiến Hí rời khỏi nhà Thư nên tổ trinh sát đã bí mật đưa Tiến Hí về trụ sở. Vài giờ sau, một đối tượng tên Nguyễn Đình Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ Tân Bình) đến nhà Thư mua ma túy đá bước ra thì bị tổ trinh sát khống chế.

Các tổ trinh sát lập tức đột kích căn nhà của Thư và phát hiện Thư cùng Liêu Quốc Thái An (24 tuổi, ngụ Gò Vấp) đang phê ma túy đá trong phòng riêng nên tiến hành bắt giữ. Tại nhà Thư, các tổ trinh sát còn thu được một số lượng lớn ma túy đá cất giấu dưới chân bàn, két sắt.

Số ma túy khủng được ngụy trang trong gói trà

Đến 3h ngày 23-3, trong lúc Cường lấy 0,5kg ma túy để trở lại nhà Thư thì bị bắt giữ. Tại căn nhà của Cường trên lầu 22, chung cư Hoàng Quân (ấp 3, xã An Phú Tây, Bình Chánh), Công an thu giữ 3 gói ni-lon chứa ma túy đá, 220 viên thuốc lắc, 7 gói cỏ Mỹ. Có mặt tại thời điểm khám xét, Thuận cũng bị bắt với 41 gói ma túy tổng hợp và 84 viên thuốc lắc trong người.

Từ lời khai của các đối tượng, các tổ trinh sát bắt được Thịnh khi Thịnh đang đi giao một số lượng lớn ma túy. Bạn gái của Thịnh là Bùi Thị Ngọc Giang (27 tuổi) cùng em trai Thịnh là Dương Ngọc Sỹ Đăng (28 tuổi, ngụ quận 8) cũng bị bắt sau đó cùng 1,2kg ma túy tổng hợp.

M.Đ