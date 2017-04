Nghe tiếng động mạnh mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện nữ Phó Giám đốc của một trung tâm thuộc Viện dầu khí Việt Nam nằm bất động dưới bãi cỏ. Mọi người định đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong...

Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ cái chết của chị P.G.T.C (41 tuổi, ngụ Thủ Đức) tại khu vực phía sau tòa nhà Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí thuộc Viện Dầu khí Việt Nam (lô E2B, đường số 1 thuộc Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Hồ Chí Minh). Vụ việc xảy ra vào lúc 7h30 ngày 17-4.

Một vụ rơi lầu dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, mọi người trong khu vực Trung tâm nghiên cứu nghe một tiếng động mạnh tại bãi cỏ phía sau trung tâm nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện chị C nằm bất động và đã tử vong nên báo với Công an phường tăng Nhơn Phú A.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường thuật lại và trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy khoảng 7h15’ chị C có mặt tại trung tâm để làm việc. Chị C vào phòng của mình để các đồ vật cá nhân, tư trang rồi đi thang lên trên sân thượng của tòa nhà. Camera ghi lại được hình ảnh chị C nhảy từ trên sân thượng xuống đất.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Nghinh Phong