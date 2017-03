Tính chất công việc của nữ pháp y 28 tuổi khiến cô khó thời gian để tìm hiểu yêu đương.

Tại Cục công an khu Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc có một nữ pháp y trẻ tuổi xinh đẹp. Mặc dù năm nay 28 tuổi nhưng chẳng màng đến chuyện yêu đương. Cô nàng có sở thích đọc tiểu thuyết trinh thám, rảnh rỗi thích đánh tennis. Nhìn về ngoài, nữ pháp y này chẳng khác nào những cô gái bình thường khác, không ai có thể nghĩ rằng công việc hàng ngày của cô là thường xuyên tiếp xúc với xác chết. Nữ pháp y này tên là Hàn Húc, nguyên quán ở Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang, là con duy nhất trong gia đình. Bố của Hàn Húc là một cảnh sát, ảnh hưởng từ người bố hết mực nghiêm túc trong công việc, từ bé Hàn Húc đã luôn muốn khoác lên mình bộ đồng phục ngành đó mỗi ngày.

Tháng 6/2013, Hàn Húc tốt nghiệp chuyên ngành Y học Lâm sàng tại Đại học Trung y dược Thiên Tân, thấy tờ rơi của Học viện Công an Hình sự Trung Quốc phát trong trường, một ngọn lửa đã le lói trong tim cô. Sau khi thảo luận với gia đình, cô đã quyết định bỏ hợp đồng vừa ký với bệnh viện, thi vào ngành pháp y của Học viện Công an Hình sự Trung quốc. Năm 2015 tốt nghiệp, Hàn Húc đứng ở ngã ba cuộc đời. Mặc dù cha mẹ không nói, để cho cô nàng tự lựa chọn nhưng Hàn Húc có thể thấy cha mẹ hi vọng cô sẽ ở bên họ.

Khi đến một hội chợ việc làm, Cục công an thành phố Vũ Hán có nhu cầu tìm người ngành pháp y, cảm thấy cô có thể làm tốt được công việc, Hàn Húc quyết định ứng tuyển. Tháng 10/2015, Hàn Húc khăn gói đến huyện Hồng Sơn, Vũ Hán để điều tra tội phạm, chính thức trở thành một nhân viên pháp y. Mới đầu, nữ pháp y xinh đẹp tràn đầy hứng thú, nhưng dần thấy rằng công việc với tưởng tượng là không giống nhau, không có nhiều vụ án lớn mà chủ yếu là những hiện trường của các cái chết bất thường.

Hàn Húc nhớ lại, vào một ngày tháng 11, trong ca đêm đầu tiên của cô có một cuộc gọi đến: "Một người đàn ông dắt chó xích mích với người khác bị đâm chết". Cục công an Hồng Sơn đã tiếp nhận vụ án, Hàn Húc cùng các đồng nghiệp vội vã đến hiện trường. Cô là nhân viên pháp y duy nhất, trên đường luôn nghĩ xem các trình tự ra sao, đến nơi đột nhiên căng thẳng, tìm chứng cứ ngoài trời khó hơn trong phòng rất nhiều. Người đàn ông chết bên ngoài, hung khí cách đó không xa. Trời mưa xối xả trôi đi các vết máu, cô phải lấy các bằng chứng có giá trị càng sớm càng tốt. buổi tối mưa lạnh không có đèn đường, các cảnh sát đều run rẩy vì lạnh.

Khoảng một tiếng đồng hồ, Hàn Húc nhanh nhẹn lấy các vết máu từ 4 chỗ trên đất, tường... ngoài máu của người chết còn vết máu của một người khác, có thể thấy hung thủ cũng bị thương. Theo Hàn Húc chia sẻ, hung thủ trong quá trình bỏ chạy các vệt máu sẽ để lại những hình dạng khác nhau, từ những mẩu thông tin như vậy có thể định hướng được hung thủ. Theo các đầu mối, 8h cùng ngày hung thủ đã bị bắt giữ. Cho đến thời điểm hiện tại, Hàn Húc đã tham gia khám nghiệm hơn 100 ca. Để tích lũy kinh nghiệm, nữ pháp y đều ghi chép rõ ràng, rành mạch và lưu vào máy tính.

Trong thực tế, tội phạm hoạt động đang ngày một manh động và dùng thủ đoạn tinh vi hơn. Việc giám định pháp y hỗ trợ rất nhiều trong công tác điều tra, phá án, được coi là một trong những ngành mũi nhọn trong đào tạo cảnh sát, đặc biệt phát huy tác dụng trong những vụ án lớn, lắt léo, nhiều tình tiết phức tạp. Hàn Húc cho biết, đôi khi khám nghiệm hiện trường có những xác chết thối rữa, đeo cả mặt nạ phòng độc mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối, cực kỳ ám ảnh và ghê rợn.

Theo nữ pháp y trẻ tuổi , nghề pháp y ngoài mệt nhọc, bẩn, còn ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Một số bệnh truyền nhiễm mặc dù có đồ bảo hộ nhưng nếu tiếp xúc kéo dài vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Hay đơn giản hơn, một số xác chết nằm ở vị trí nguy hiểm như ở một căn nhà đổ nát, một số thi thể tương đối nặng cần 2 đến 3 người mới lật được, mỗi lần giám định phải mất 2-3 tiếng hoặc lâu hơn. Đối với các vụ trọng án có thể mất rất nhiều thời gian, phải giám định từng chút một để đảm bảo độ chính xác cao nhất. Có thể nói nghề pháp y chính là nghề giúp các xác chết cất lên tiếng nói của mình.

Khi được hỏi về chuyện yêu đương, Hàn Húc thẳng thắn trả lời rằng cô không có thời gian, có những ngày một mình cô phải chạy đôn chạy đáo khám nghiệm tới 3 hiện trường cách xa nhau, đến khi về phân loại xong cũng đã hết ngày, hoàn toàn không có thời gian rảnh để tính chuyện yêu đương, hẹn hò. Hơn nữa, do tính chất công việc, có lẽ nhiều người sẽ ái ngại việc thường xuyên tiếp xúc, mổ xẻ với xác chết mà Hàn Húc vẫn làm hàng ngày.