Nữ doanh nhân 8X cầm đầu đường dây cờ bạc qua trang mạng ibet789.com vừa bị lực lượng Bộ Công an đánh sập….đường dây này có giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, theo dõi trong thời gian dài, ngày 4/5 nhiều mũi công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an đã phối hợp với Công an các tỉnh thành như: TP.HCM, Hà Nội, An Giang… tiến hành khám xét nhiều điểm, bắt giữ và triệu tập nhiều đối tượng có liên quan đến đường dây cờ bạc cực lớn thông qua trang mạng ibet789.com. Hiện Công an đã phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan đến đường dây này và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hệ thống cờ bạc qua trang mang ibet789.com vừa bị đánh sập

Trong đó cơ quan Công an đã bắt giữ bà trùm đường dây này, là Nguyễn Thị Khéo (SN 1984, trú tỉnh An Giang, ngụ quận 7), là Phó giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asia Livetech, ở tầng 17, tòa nhà Petroland (số 12 đường Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7). Khám xét trụ sở công ty trên và nhà riêng của Khéo, Công an thu giữ nhiều sổ sách thống kê, máy móc… phục vụ cho hoạt động tổ chức cờ bạc qua mạng.

Nguyễn Thị Khéo, nữ doanh nhân cầm đầu đường dây cờ bạc khủng qua trang mạng ibet789.com

Điều tra xác định, Khéo núp bóng là nữ doanh nhân, phó giám đốc công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asia Livetech để tổ chức hoạt động cờ bạc qua trang mạng ibet789.com khoảng 7 năm nay. Hệ thống cờ bạc này do các trùm cờ bạc quốc tế cầm đầu, có đại bản doanh đóng tại Campuchia.

Đường dây của Khéo có chân rết ở khắp các tỉnh thành. Từ đường dây này có những khoản tiền khủng được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.