Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Kim Young Ae đã qua đời vào sáng chủ nhật, ngày 9.4 ở tuổi 66 vì ung thư tuyến tụy.

Thông tin nữ diễn viên Kim Young Ae đã qua đời vào sáng 9.4 gây bất ngờ với làng giải trí Hàn Quốc. Được biết nữ diễn viên 66 tuổi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy trong nhiều năm qua. Kim Young Ae đã trải qua đợt phẫu thuật ung thư tuyến tụy vào năm 2012. Sau đợt điều trị, bà trở lại với vai chính trong dự án điện ảnh “The Attorney”.

Gần đây, trong quá trình quay phim “Laure Tree Tailors” của đài KBS2, căn bệnh tái phát nên tình trạng của Kim Young Ae xấu đi nhanh chóng. Dù bệnh tật bà vẫn nỗ lực xuất hiện trong 50 tập của bộ phim theo kế hoạch ban đầu. Nữ diễn viên gạo cội chứng tỏ sự chuyên nghiệp và ý chí mạnh mẽ cũng như niềm đam mê diễn xuất của mình khi xuất hiện trên phim trường cả dịp cuối tuần dù phải nhập viện điều trị trong 4 tháng ghi hình cuối của bộ phim.

Lễ tang của nữ diễn viên Kim Young Ae sẽ diễn ra tại bệnh viện Yonsei Severance.

Kim Young Ae bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1971 trong dự án truyền hình dài 880 tập của đài MBC mang tên “Inspector Chief”. Kể từ đó tới nay, trong 46 năm theo đuổi nghề diễn xuất bà ghi dấu ấn với vai diễn trong nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh.

Kim Young Ae là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình như: “Mặt trăng ôm mặt trời” (The Moon Embracing the Sun), “Birth of a Beauty”, “Doctors”

