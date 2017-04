Mặc dù đạo diễn Dương Khiết đã qua đời vào ngày 15.4 thế nhưng thông tin này chỉ vừa được Lục Tiểu Linh Đồng xác nhận thông qua mạng xã hội.

Theo trang ifeng đưa tin, nữ đạo diễn 88 tuổi đã nhập viện từ đầu tháng này trong tình trạng hôn mê sâu. Ngày 15.4, bà trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng bên cạnh người thân của mình. Thông tin này được lan truyền nhanh chóng sau khi Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tề Thiên) chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng nay (17.4).

Đạo diễn Dương Khiết

“Tôi nhận được thông tin đạo diễn Dương Khiết qua đời từ ông Trì Trọng Thụy (vai Đường Tăng). Tôi vô cùng đau đớn và bất ngờ. Đây là một mất mát to lớn đối với truyền hình Trung Quốc. Bà là ân sư của tôi và cũng là người thầy đã hướng dẫn tôi trên con đường nghệ thuật. Nếu không có 'Tây du kí' thì đã không có Lục Tiểu Linh Đồng của ngày hôm nay và khán giả cũng sẽ không được xem Mỹ Hầu Vương do tôi thủ diễn. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến bà. Mong đạo diễn Dương Khiết an nghỉ", Lục Tiểu Linh Đồng viết.

Việc đạo diễn Dương Khiết cấp cứu đều được các thành viên của đoàn phim Tây Du Kí truyền miệng cho nhau từ nhiều ngày trước. Nam diễn viên Chu Quảng Long (vai Như Lai Phật Tổ) cho biết mình được Vương Bá Chiêu (vai Tiểu Bạch Long) báo tin nhưng lại không biết cụ thể bà bị bệnh như thế nào.

Trì Trọng Thụy hi vọng giới truyền thông tôn trọng sự riêng tư của gia đình vào lúc này: "Dương Khiết là đạo diễn mà tôi kính trọng nhất. Trước khi qua đời, bà đã bày tỏ tâm nguyện tang lễ diễn ra giản dị, kín đáo, không gây ồn ào, không tổ chức rùm beng".

Sinh năm 1929, Dương Khiết thuộc thế hệ đạo diễn đầu tiên của truyền hình Trung Quốc. Bà có niềm đam mê mãnh liệt đối với những tác phẩm văn học kinh điển mà đặc biệt là Tây Du Kí và Hồng Lâu Mộng.

Năm 1982, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Cục Đường sắt đã phối hợp sản xuất bộ phim Tây Du Kí và giao cho Dương Khiết vai trò đạo diễn. 11 tập đầu đã mất 6 năm để hoàn thành và bắt đầu công chiếu từ năm 1986.

Bộ phim đã đạt tỉ lệ xem đài cao ngất ngưỡng là 89,4%, tức là cứ 10 người Trung Quốc thì có 9 người theo dõi Tây Du Kí vào thời điểm đó (chưa tính trẻ em). Không dừng lại ở đó, bộ phim còn thu hút hàng triệu khán giả tại nhiều quốc gia châu Á cũng như cộng đồng người Hoa tại nước ngoài.

Sau phần đầu gồm 25 tập, phần 2 của Tây Du Kí với 16 tập cũng đã được trình chiếu vào năm 2000 nhưng không đạt được thành công tương tự.

Mai Thảo