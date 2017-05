Cất giữ 600 triệu đồng trong két sắt để chuẩn bị cho công việc, nữ “đại gia” ở Sài Gòn không ngờ nhân lúc cả nhà ngủ say đã bị kẻ gian đột nhập lấy sạch.

Ngày 6/5, nguồn tin của báo Công an TP.HCM cho biết Công an quận Tân Bình đang phối hợp với công an TP.HCM điều tra truy xét vụ mất trộm tại ngôi nhà trên đường Trần Quốc Hoàn (phường 14, quận Tân Bình).

Trước đó, vào 6h50 ngày 4/5, chị Hoa (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cùng người nhà ngủ dậy thì phát hiện nhà mình có dấu hiệu bị trộm đột nhập.

Qua kiểm tra, gia đình tá hỏa khi thấy chiếc két sắt bị kẻ gian phá bung. Toàn bộ tài sản bên trong trị giá khoảng 600 triệu đồng đã bị trộm cắp lấy sạch. Ngay sau đó, nạn nhân liền đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, công an quận Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét để sớm bắt được thủ phạm gây án.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi