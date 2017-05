Bất ngờ kiểm tra nhà trọ của Trần Thị Hương, lực lượng Công an bắt quả tang 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAH An Dương (Hải Phòng) phát hiện tại địa bàn xã Quốc Tuấn, hình thành ổ nhóm hoạt động phạm tội về ma túy do Trần Thị Hương (SN 1989), trú ở thôn Hoàng Mai, xã Hồng Thái, An Dương, cầm đầu.

Đối tượng Hương và tang vật vụ án bị thu giữ

Theo tài liệu của Công an cơ sở, sau khi lập gia đình rồi sớm ly dị, Hương đến thuê trọ tại thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn. Vào các buổi tối, nhà trọ của Hương thường xuyên có nhiều thanh niên tụ tập với biểu hiện bất minh. Nguồn tin trinh sát thu thập cho thấy, nhà trọ của Hương chính là nơi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đêm 1-5, các tổ công tác CAH An Dương bất ngờ đột kích, bắt quả tang tại nhà trọ của Hương 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có chủ nhà Trần Thị Hương. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bộ sử dụng ma túy “đá”, gần 40 gam ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan. Qua xét nghiệm mẫu nước tiểu, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10-5, CQĐT CAH An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Thị Hương, cùng 2 đối tượng Nguyễn Văn Chức (SN 1991, trú ở thôn Kiều Hạ, xã Quốc Tuấn), và Nguyễn Văn Sáu (SN 1985, trú ở thôn Tỉnh Thủy, xã An Hòa, huyện An Dương), về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Hương bị khởi tố thêm về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.