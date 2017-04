Tại trụ sở công an, Hằng khai chỉ dùng mảnh thủy tinh rạch khoảng 3 nhát vào mặt thiếu nữ tên Trúc. Công an xác định, nạn nhân bị cắt gần đứt lìa tai phải.

Ngày 4/4, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) xác định vụ Nguyễn Thị Ngọc Trúc (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị đánh không phải do thiếu nữ này tố giác chuyện liên quan đến chiếc xe gian. Công an đã mời 14 người lên trụ sở, làm rõ vai trò của từng người để xem xét khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cách đây khoảng 4 tháng, Mai Đinh Long (17 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị Công an quận Bình Tân tạm giữ về hành vi Cướp giật tài sản. Lúc này, Long nhờ người bạn gần nhà tên Nguyễn Hoàng Tuấn (tức Năm Heo, 18 tuổi) đưa chiếc xe tay ga của mình về cho gia đình giúp. Tuy nhiên Tuấn không làm theo mà âm thầm lấy xe sử dụng.

Sau vụ ẩu đả, trên người Trúc chằng chịt vết thương. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ra tòa, Long được xử án treo. Thanh niên 17 tuổi đã đi tìm Tuấn để đòi lại xe.

Thấy xe hư, Long mang đi sửa hết 1,2 triệu đồng. Anh ta yêu cầu người chạy xe của mình trả 700.000 đồng tiền hao mòn phương tiện.

Long có nhờ một người bạn tên Phụng (17 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đòi giúp tiền nhưng không có hiệu quả.

Tối 30/3, Long và Phụng đi chơi có gặp Tuấn đang đứng trước cửa nhà bạn gái là Phan Phi Hùng (16 tuổi) ở đường Lạc Long Quân (phường 10, quận Tân Bình). Gặp người đang thiếu nợ mình, Long tấp vào lề đường để đòi tiền.

Do Tuấn không có tiền trả, nhóm của Phụng tát vào mặt anh này 3 cái. Thấy bạn bị đánh, Hùng chở bạn trai bỏ chạy mặc cho nhóm của Long đuổi theo.

Phát hiện bà ngoại và dì, Hùng liền dừng xe nhờ họ hỗ trợ. Thấy người thân đối phương, nhóm của Long bỏ đi.

Đang đi làm, Phan Thị Cẩm Hằng (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) nghe tin Hùng (em trai Hằng) bị đánh liền bỏ việc đi về tìm Long để nói chuyện. Sau đó, gia đình Hằng cùng Long đến nhà Phụng để giải hòa.

Lúc này, Trúc (bạn gái Phụng), có lời lẽ xúc phạm dì của Hằng nên cô gái nhắc nhở và tát một cái vào mặt thiếu nữ 16 tuổi. Sau đó, nhóm của Trúc khoảng 10 người qua nhà bà ngoại Hằng để gây rối.

Bực tức vì bà ngoại bị xúc phạm nên Hằng rủ nhóm bạn đến quán trà sữa của gia đình Trúc hỏi chuyện. Hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lao vào ẩu đả. Nhiều thực khách trong quán nháo nhào bỏ chạy.

Sau hỗn chiến, mọi người phát hiện Trúc ngã trên sân quán, người chằng chịt vết thương. Tại trụ sở công an, Hằng khai chỉ dùng mảnh thủy tinh rạch khoảng 3 nhát vào mặt của Trúc.

Công an xác định Trúc bị cắt gần đứt lìa tai phải. Nạn nhân bị gãy xương bên gò má phải, tổn thương giác mạc mắt phải và nhiều vết khâu khác.

