Từ một ca sĩ có gương mặt ưa nhìn, Raina lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà khiến dung mạo biến dạng. Lần sửa mới nhất, mũi của nữ ca sĩ thậm chí bị lệch.

Mới đây, giọng ca chính của nhóm After School tham dự một sự kiện nhãn hàng ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu. Giọng ca 28 tuổi ăn vận đơn giản với áo thun không tay và quần shorts khỏe khoắn.

Raina dự sự kiện mới đây với gương mặt mới. Ảnh: DM.

Raina khiến báo giới chú ý khi xuất hiện với gương mặt có phần khác biệt. Người hâm mộ để ý đôi mắt và phần mũi của cô trông nhỏ hơn mọi khi. Nhìn qua, Raina khá giống với nữ diễn viên Choi Jin Hee. Đặc biệt hơn, hai bên mũi của Raina không đều nhau. Nghi vấn nữ ca sĩ thần tượng tiếp tục phẫu thuật dấy lên.

Nữ ca sĩ bị nhận xét giống diễn viên Choi Jin Hee. Ảnh: Starnews.

Tháng 8/2016, cư dân mạng nghi ngờ Raina sửa mắt và mũi trông khá giống với ca sĩ IU. Trước đó, Raina vốn có đôi mắt to, đôi má đầy đặn, gương mặt dáng chữ V với phần cằm nhọn. Trong quá khứ, Raina sở hữu vẻ bụ bẫm đáng yêu. Loạt ảnh thuở nhỏ cho thấy nữ ca sĩ vốn là cô gái dễ thương.

Sự thay đổi mới nhất này khá rõ rệt khiến báo giới và người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Trên trang Nate, có người nhận xét: “Tôi gần như không thể nhận ra cô ấy”. Nhiều người nuối tiếc cho vẻ đẹp tự nhiên đặc trưng của Raina.

Raina khác biệt so với hình ảnh năm ngoái. Ảnh: DK.

Trong khi đó, hôm 31/7, Raina phát hành đĩa đơn solo mang tên Loop gồm 3 ca khúc. Trên ảnh bìa, gương mặt nữ ca sĩ khác hẳn với hiện tại.

Ngoài đảm nhận vị trí hát chính trong After School, Raina là trưởng nhóm nhỏ Orange Caramel được thành lập vào năm 2009. Cô ra sản phẩm solo riêng từ tháng 9/2014 qua đĩa đơn You End, And Me.

Ảnh quá khứ của nữ ca sĩ thần tượng. Ảnh: DM.

Lưu Phong