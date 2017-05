Từ khi sinh ra, đôi tay của cô gái nhỏ bé Nguyễn Thị Huyền đã cong vẹo, đôi chân cũng nhỏ xíu không thể tự đi lại. Thế nhưng nữ 9X khiến nhiều người nể phục bởi tự mình đi làm thêm khi học ĐH, tham gia một số cuộc thi để kiếm tiền trang trải cuộc sống xa nhà.

Nguyễn Thị Huyền chưa bao giờ oán trách số phận mà luôn lạc quan, yêu đời

Không may mắn như mọi người, Nguyễn Thị Huyền (27 tuổi, quê Đắk Nông) khi mới lọt lòng đã bị dị tật bẩm sinh, đôi tay cong vẹo cùng đôi chân nhỏ xíu. Suốt tuổi thơ và thời đi học ở gần nhà, mọi sinh hoạt của Huyền đều có sự giúp đỡ của cha mẹ.

Vậy mà đến khi lên đại học, Huyền đã tự mình tìm việc làm thêm, tham gia một số cuộc thi để kiếm tiền trang trải cuộc sống xa nhà. Nữ 9X đời đầu còn năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện khiến nhiều người nể phục.

VIDEO: Nữ 9X nỗ lực không ngừng để chạm vào ước mơ trở thành Nick Vujicic của Việt Nam

15 tuổi mới bắt đầu học lớp 4

Nguyễn Thị Huyền là con thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em. Mẹ Huyền có thời gian bị liệt nên tất cả gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai người cha mang trong mình căn bệnh hở van tim. Tất cả anh chị em đều bình thường, duy chỉ có Huyền do mẹ bị động thai nên khi sinh ra, bạn đã bị khuyết tật.

Có lẽ vậy mà con đường học hành của Huyền khá gian nan. Năm 7 tuổi, Huyền học lớp tình thương tại xã. Được vài tháng, lớp đóng cửa, Huyền phải nghỉ học ở nhà. Không nản chí, Huyền nhờ anh chị chỉ cách viết chữ, làm toán để tự học. Đến năm 15 tuổi, được sự giúp đỡ của một cán bộ xã, Huyền được trở lại trường và bắt đầu từ chương trình lớp 4.

Vì các ngón tay không cầm nắm được nên Huyền phải 'nuôi' móng tay dài để làm tất cả mọi việc, từ chải đầu, cầm bút cho đến giặt đồ, gõ bàn phím

Huyền kể, ban đầu thầy cô không tin bạn có thể học được lớp 4 nhưng sau đó ai cũng bất ngờ vì Huyền hoàn thành xuất sắc bài khảo sát đầu năm. Đến lớp 5, Huyền còn được đại diện lớp đi thi vở sạch chữ đẹp.

Học xong lớp 12, Huyền đăng ký thi vào trường Đại học Công nghệ thông tin và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sát ngày thi, 2 cha con Huyền cầm số tiền dành dụm của gia đình xuống TP.HCM dự thi. Vừa thi xong khối A vào trường Đại học Công nghệ thông tin thì hai cha con hết tiền nên Huyền phải bỏ thi khối C.

Đi học từ lớp 4 đến lớp 10 mình nhưng không có một người bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Các bạn cứ chỉ chỉ vô mình rồi kêu mình là người ngoài hành tinh. Đến lớp 10 các bạn còn dùng đồng hồ chỉ thẳng vào mặt mình rồi nói mình là yêu quái biến hình. Hồi đó mình cũng buồn nhiều lắm

Nguyễn Thị Huyền chia sẻ

Ngày nhận tin con gái đậu Đại học, cha mẹ Huyền đã khóc nức nở xen lẫn tâm trạng vừa vui nhưng cũng nhiều nỗi lo lắng, phần vì nghĩ tới những ngày tháng cô con gái nhỏ bé phải một thân một mình nơi đất khách, phần vì hàng xóm họ hàng nói ra nói vào: Người ta lành lặn học đại học xong còn không có việc làm, con Huyền nó vậy, học ra ai nhận. Thương con, thương ước mơ đi học của con, gia đình đã để Huyền lên TP làm hồ sơ nhập học.

Bạn bè gọi mình là ‘yêu quái’, ‘người ngoài hành tinh’

Chúng tôi hẹn gặp Huyền vào một ngày TP xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, bầu trời u ám nhưng chiếc áo vàng Xuân Tình nguyện mà Huyền mặc nổi bật cả một góc sân.

Nữ 9X nhỏ xíu ngồi lọt thỏm trên chiếc xe lăn với khuôn mặt tươi tắn, mái tóc đen dài mượt mà. Đôi bàn tay Huyền cong vẹo, mỏng tang không cầm nắm được gì. Huyền phải để móng tay dài làm điểm bám cho các cử động từ giặt đồ đến gõ bàn phím.

Đôi chân Huyền cũng chỉ bé tẹo như chân những đứa trẻ lên 5, lên 6 và yếu ớt nên đi lại khá khó khăn.

Khi bắt đầu nói chuyện với Huyền, chúng tôi dần cảm nhận Huyền là một cô gái tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Huyền chưa bao giờ oán trách số phận hay tự ti mà luôn tươi cười, lạc quan. Mỗi lần đi chơi cùng bạn bè, Huyện cũng điệu đà thoa son, mặc váy. Với Huyền, khuyết tật của cơ thể không hẳn là kém may mắn, mà kém may mắn là khi không đủ niềm tin và nghị lực vượt qua mặc cảm nỗi đau để đạt được ước mơ của mình.

Do đó, nữ 9X coi sự khiếm khuyết của cơ thể như là một thử thách mà bản thân cần phải vượt qua.

Huyền năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện ở trường và các câu lạc bộ bên ngoài

“Đi học từ lớp 4 đến lớp 10 mình nhưng không có lấy một người bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Các bạn cứ chỉ chỉ vô mình rồi kêu mình là người ngoài hành tinh. Nhiều lần mình đang ngồi viết bài các bạn còn đến lấy cây viết của mình quăng xuống đất, mà mình cúi không được nên ngồi với với, các bạn nhìn vậy cười phá lên. Đến lớp 10 các bạn còn dùng đồng hồ chỉ thẳng vào mặt mình rồi nói mình là yêu quái biến hình. Hồi đó mình cũng buồn nhiều lắm”.

“Đến giờ nghĩ lại mình thấy các bạn gọi mình là yêu quái cũng đúng thôi, vì có yêu quái nào xấu xí đâu, yêu quái nào cũng xinh đẹp và giỏi giang mà”, nói rồi Huyền cười giòn tan.

Ước mơ trở thành Nick Vujicic của Việt Nam

Hiện Huyền đang là sinh viên năm 3 khoa Công nghệ phần mềm. Huyền tâm sự rằng chọn ngành học này theo nguyện vọng của gia đình và khi ra trường tìm việc phù hợp với bản thân. Theo lời Huyền thì học Công nghệ phần mềm khá thuận tiện vì không phải di chuyển nhiều. Chỉ khi đến giờ thực hành phải mang theo chiếc laptop to hơn cả lưng quả là một điều không dễ dàng.

Huyền có một ước mơ cháy bỏng đó là được truyền nghị lực sống đến tất cả mọi người

Đáng nể nhất là ngay từ năm nhất đại học, Huyền đã đi bán thẻ wifi ở ký túc xá và tham gia các cuộc thi sáng tác thơ, văn để kiếm tiền tự trang trải cuộc sống xa nhà.

Chúng tôi hỏi thu nhập thế nào, Huyền thỏ thẻ: “Công việc làm thêm giúp mình mỗi tháng có từ 700.000 đến 1,2 triệu đồng. Dù chi tiêu tiết kiệm nhưng có những ngày mình phải ăn mì gói sống để dằn bụng. Thà vậy chứ mình không muốn tới quán cơm mà người ta không lấy tiền”.

Hè năm ngoái, được sự giới thiệu của một người bạn, Huyền đăng ký tham gia cuộc thi Who are you? với mong muốn được làm Nick Vujicic một lần. Trên cả bất ngờ, Huyền làm cho khán giả vừa khóc, vừa cười nên giành được giải nhất. Nhiều lần sau, Huyền được mời làm diễn giả một số chương trình để nói về nghị lực sống bằng những câu chuyện về chính cuộc đời của mình.

Rồi Huyền mang trong mình ước mơ cháy bỏng là được trở thành một diễn giả, một Nick Vujicic của Việt Nam để được nói với mọi người về cuộc sống này, về nghị lực và ý chí.

Huyền cũng điệu đà, mặc váy, thoa son khi đi chơi cùng bạn bè

Thấy chúng tôi có vẻ thắc mắc, Huyền tự tin nói tiếp: “Mình đi học một ngày rất nhiều người giúp đỡ, đi ra cửa chỗ nào có bậc thang mình không đi được cũng có người lại giúp mình. Mình đến trường cũng có người bế lên lầu, mà trong những người đó có người thân, người không thân. Những người đó mình không trả ơn cho người ta được nên mình giúp những người mình có thể. Hơn hết mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người, không việc gì phải bi quan này nọ hết. Mình thấy các bạn buồn này buồn kia thì mình sẽ nói, chọc cười các bạn. Mình muốn mọi người đều lạc quan như mình”.

Còn ước mơ gần nhất của cô sinh viên nhỏ xíu đó là được ra trường đúng hạn và có được công việc ổn định để có thể phụ giúp cha mẹ. Huyền nói cả cuộc đời cha mẹ đã phải khổ nhiều, Huyền mong rằng khi có việc làm rồi, Huyền có thể chăm sóc được cha mẹ.

Vũ Phượng - Mai Phạm