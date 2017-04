Thừa nhận thích làm việc với những siêu mẫu quốc tế, NTK trẻ Lê Hoàng Hải cho biết sẽ sử dụng toàn bộ mẫu ngoại cho show diễn sắp tới của mình.

Chiều qua, tại Hà Nội, NTK Lê Hoàng Hải đã tổ chức buổi họp báo để giới thiệu về show diễn One Night In Paris, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý phái, sang trọng của những quý cô Paris từ thập niên 50. Sẽ có rất nhiều điểm nhấn đặc biệt trong show diễn lần này. Song điều khiến người ta chú ý nhất có lẽ nằm ở việc toàn bộ những người mẫu của show đều là những siêu mẫu ngoại quốc.

NTK Hoàng Hải chọn người mẫu quốc tế trình diễn đêm thời trang sắp tới của mình.

Chia sẻ về lý do không sử dụng những người mẫu ở Việt Nam, NTK Lê Hoàng Hải thừa nhận anh thích được làm việc cùng với những siêu mẫu quốc tế hơn. Theo Lê Hoàng Hải thì họ có rất nhiểu điểm khác biệt với nhiều người mẫu ở Việt Nam, đặc biệt là tính chuyên nghiệp. Họ cũng đòi hỏi khắt khe hơn và buộc mình phải cố gắng.

Hơn nữa, trong bộ thiết kế sắp ra mắt, theo Hoàng Hải thì sẽ phù hợp hơn nếu người trình diễn là những siêu mẫu ngoại quốc. Như thường lệ đó vẫn sẽ là những trang phục mang hơi hướng cổ điển, với đầm dạ tiệc, được đính kèm nhiều chi tiết làm thủ công. Theo hé lộ của Lê Hoàng Hải thì trong đêm diễn ngày 15/4 tới anh sẽ cho trình diễn khoảng 100 bộ trang phục.

Do One Night In Paris sẽ lấy cảm hứng từ Pháp, nên trong quá trình lên ý tưởng cho show diễn, Lê Hoàng Hải gặp không ít trở ngại, trong đó đáng kể nhất chính là tìm địa điểm tổ chức. “Tôi đã phải rất đau đầu với việc tìm địa điểm, đó phải là một nơi mang dấu ấn Pháp. Ở Hà Nội không còn nhiều địa điểm như thế, nhưng thật may mà chúng tôi đã tìm được nơi ưng ý đó là Hội trường Ngụy Như Kon Tum - ĐH Dược Hà Nội”, Hoàng Hải chia sẻ.

Lê Hoàng Hải nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang với những bộ đầm dạ tiệc tinh tế và cuốn hút. Anh là một nhà thiết kế trẻ được đào tạo bài bản ở nước ngoài và chịu ảnh hưởng phong cách thời trang Âu châu.

Một số mẫu thiết kế mới của Hoàng Hải.

Những sản phẩm được đính kết thủ công một cách cầu kỳ và tỉ mỉ đã làm nên thương hiệu Lê Hoàng Hải đẳng cấp, được hơn 4000 nữ doanh nhân, ca sỹ, nghệ sĩ trong và ngoài nước yêu mến, trở thành khách hàng thân thiết.

Chi Chi