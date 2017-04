Khi Noo Phước Thịnh biểu diễn ca khúc "Cause I Love You", âm thanh liên tục gặp sự cố

Ngày 7/4, Noo Phước Thịnh tham gia biểu diễn tại một sự kiện ở Hà Nội. Khá đông khán giả cầm theo poster có in hình nam ca sĩ và đến từ sớm để ủng hộ Noo Phước Thịnh. Trong sự kiện anh biểu diễn những ca khúc quen thuộc như Cause I Love You, Wanna Stay In Love, Như phút ban đầu…

Tuy nhiên, màn biểu diễn Cause I Love You không suôn sẻ khi anh liên tục gặp sự cố âm thanh. Thậm chí, HLV The Voice đã phải tạm dừng vài giây, yêu cầu tắt nhạc để anh hát chay cùng khán giả. Đông đảo người hâm mộ đã thuộc lời và hát theo ca khúc của anh.

"Chắc nhạc chưa có ăn sáng, mọi người ăn sáng chưa. Bây giờ tôi cần tiếng vỗ tay của mọi người rất nhiều để giữ nhiệt. Thậm chí mọi người hát nhép cũng không sao", Noo Phước Thịnh xử lý tình huống, sau đó tiếp tục biểu diễn.

Noo Phước Thịnh giao lưu với khán giả trong đêm nhạc.

Đây là sự kiện cuối cùng Noo Phước Thịnh tham gia trước khi anh cùng các học trò The Voice lên đường tới Malaysia. Tại đây anh sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ fan và tham gia sự kiện Influence Asia.

Noo Phước Thịnh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong giải thưởng này, bên cạnh 6 quốc gia khác bao gồm: Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan. Influence Asia diễn ra vào ngày 9/4 tới.

Lan Phương