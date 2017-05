Noo Phước Thịnh khẳng định sẽ nhờ đến Công an nếu câu chuyện đi quá xa và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Mới đây, Noo Phước Thịnh chính thức có câu trả lời về việc hủy show diễn tại công viên nước Đầm Sen vừa qua. Anh cho biết vẫn đang giải quyết sự việc một cách êm đẹp nhất và chắc chắn sẽ không im lặng cho sự việc này đi quá xa.

Theo Noo Phước Thịnh, sự việc này đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và hình ảnh của nam ca sỹ. Cũng qua đây, HLV The Voice gián tiếp phủ nhận thông tin xúc phạm Đông Nhi và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thậm chí, Noo Phước Thịnh sẽ nhờ đến sự can thiệp của Công An nếu câu chuyện đi quá xa và gây ảnh hưởng đến bản thân anh.

Trước đó, cộng đồng có dịp dậy sóng khi một tài khoản facebook chia sẻ về sự việc Noo Phước Thịnh hủy show tại công viên nước Đầm Sen vì poster chương trình in hình Đông Nhi to hơn. Đồng thời, người này cũng tiết lộ Noo Phước Thịnh đã dùng những lời lẽ miệt thị, xúc phạm đến Đông Nhi như nhờ bạn trai Ông Cao Thắng mua giải The Remix, thuê fan cổ vũ. Được biết, cả Đông Nhi và Hồ Ngọc Hà đều là bạn bè, đồng nghiệp, chị em thân thiết của Noo Phước Thịnh không chỉ trong công việc mà còn ở ngoài cuộc sống.

Hà Thu