Chiều 8/4 tại sự kiện tầm cỡ khu vực Influence Asia 2017 tổ chức ở Malaysia, Noo Phước Thịnh là ca sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn cùng top 6 học trò Giọng hát Việt 2017. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn đầu tư đưa hơn 10 vũ công sang để mang đến những tiết mục ấn tượng nhất.

Noo Phước Thịnh diện trang phục năng động, ấn tượng.

Ngoài bản hit đình đám Cause I Love You, Noo Phước Thịnh làm mới và lần đầu biểu diễn một mình ca khúc Mình thích thì mình yêu thôi từng ra mắt thời gian trước đây với Hồ Ngọc Hà. Ấn tượng nhất vẫn là tiết mục Liên khúc: Bèo dạt mây trôi - Inh lả ơi - Lý cây đa - Lý ngựa ô - Lý kéo chài hoành tráng cùng các thí sinh The Voice. Phần trình diễn được đánh giá cao khi giới thiệu được âm nhạc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng những ca khúc nổi tiếng đã quen thuộc, nay được làm mới lại trẻ trung, sinh động hơn nhưng vẫn không mất đi chất truyền thống vốn có.

Nam ca sĩ thu hút mọi ánh nhìn với vũ đạo chất cùng dàn vũ công hơn 10 người.

Anh chàng đẹp trai ngời ngời như thế này, fan quốc tế hẳn sẽ “đổ đứ đừ”.

Dàn thí sinh The Voice cũng góp tay cùng HLV của mình mang đến tiết mục đậm đà bản sắc dân tộc.

Han Sara

Hiền Mai

Thanh Nga và Anh Phong.

Minh Trí

Anh Đạt

Và không chỉ dừng lại ở đó, Noo Phước Thịnh còn gây ấn tượng mạnh khi giao lưu bằng khả năng tiếng Anh lưu loát.

Với sự kiện lần này, một lần nữa, Noo Phước Thịnh khiến khán giả trong nước tự hào khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một ca sĩ Việt Nam đầy tài năng và chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

JoongKi