Cảnh tượng 7 người chết cháy, nằm co quắp trong nhà vệ sinh tại hiện trường vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội, 8 người tử vong

Hiện trường xảy ra đám cháy ở xã Đức Thượng

Khoảng 10h30 ngày 29/7,một vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm bên cạnh Quốc lộ 32 (xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Một người dân tham gia chữa cháy, cứu người kể lại, khi vào bên trong xưởng thì thấy 7 người nằm co quắp trong nhà vệ sinh, không thấy cử động.

Sau cháy, 8 người tử vong do mắc kẹt trong xưởng, 2 người bị thương được đưa tới Bệnh viện huyện Đan Phượng trong tình trạng hôn mê.

Các nạn nhân tử vong tuổi đời còn khá trẻ và hầu hết đều là anh em, họ hàng trong gia đình.

Nguyên nhân do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp nên gây cháy. Xưởng bị cháy có diện tích khoảng 170m2 do anh Trần Văn Được (SN 1992), quê quán tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) làm chủ.

Mắc bệnh lạ, nhóm người ở Sơn La nói nhảm, nhảy múa suốt ngày

Lãnh đạo Sở Y tế Sơn La đến thăm bệnh nhân có biểu hiện lạ tại Chiềng Ngân

Thông tin về 13 người bỗng dưng có biểu hiện lạ như nói nhảm, nhảy múa, uống nước thay cơm ở bản Ỏ, xã Chiềng Ngần (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) và có dấu hiệu lây bệnh nhau trong những ngày qua đang khiến nhiều người dân hoang mang…

Xác nhận về vụ việc này, BS. Lò Văn Thiệu, Phó giám đốc TTYT Dự Phòng TP. Sơn La cho biết, hiện tượng này có xảy ra nhưng chỉ có 5 người có biểu hiện lạ, không ăn mà chỉ uống nước thay cơm, nói năng nhảy múa…

Theo BS. Lò Văn San, Phó Giám đốc BV Tâm thần tỉnh Sơn La, qua khám nghiệm bệnh viện xác định 5 bệnh nhân bị rối loạn lo âu não mạch do bị ám ảnh. Hiện 2 bệnh nhân được chữa khỏi đã ra viện, còn 3 bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị.

Hiện, Sở Y tế Sơn La cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tìm nguyên nhân chính xác của hiện tượng này.

“Tự xử” đối tượng nghi trộm cho bị nhiễm HIV, nhiều người nguy cơ bị phơi nhiễm

Một số người dân địa phương vì quá bức xúc đánh 2 đối tượng nghi trộm chó nằm gục bên đường (ảnh: H. Lợi)

Sáng 28/7, người dân tại ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa) phát hiện hai thanh niên đi xe máy chở bao tải và đang dùng súng bắn điện để trộm chó nên hô hoán.

Bị phát hiện, hai đối tượng lên xe máy bỏ chạy nhưng bị người dân chặn lại. Qua kiểm tra, người dân phát hiện hai đối tượng mang theo nhiều dụng cụ để trộm chó và bao tải chứa 6 con đã chết nên đã phẫn nộ xông vào đánh gục hai đối tượng rồi châm lửa đốt xe máy của hai người này.

Sau khi bị người dân đánh hội đồng, 2 đối tượng được đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, các bác sĩ xác định một người bị chấn thương phần mềm và tay trái, người còn lại bị gãy tay, gãy chân, vỡ sọ, máu tụ trong não. Ngoài ra, một trong hai người bị đánh chảy nhiều máu có kết quả dương tính với virus HIV, nên những người tham gia đánh hội đồng có khả năng bị phơi nhiễm HIV.

Nổ lớn trên bầu trời Ninh Thuận, nhiều nhà dân hư hỏng

Sau tiếng nổ lớn trên bầu trời Ninh Thuận, nhiều nhà dân bị hư hỏng, thủng lỗ

Khoảng 9h30 ngày 25.7 tại khu vực khu phố 1 (phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), người dân nghe thấy tiếng động cơ giống máy bay bay ngang qua, sau đó tiếng nổ lớn phát ra. Người dân chạy đi kiểm tra thì giật mình phát hiện tường, cửa sổ, mái tôn bị thủng nhiều lỗ lớn, gạch ngói văng tứ tung.

Tối 25.7, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận cho biết, máy bay huấn luyện của Trung đoàn Không quân 937 (thuộc sân bay Thành Sơn) khi bay khu phố 1 (phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã gặp sự cố và gây ra vụ nổ.

Tạm đình chỉ công tác Phó Chủ tịch phường Văn Miếu

Bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu

Liên quan đến vụ “hành trình gian nan” xin giấy chứng tử đang gây xôn xao dư luận, bà Nguyễn Thị Thuý Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, Đống Đa (Hà Nội), người được cho là lớn tiếng mắng người dân “vô văn hoá” đã bị tạm đình chỉ công tác.

Theo đó, bà Hà sẽ bị đình chỉ chức vụ kể từ ngày 27/7 đến hết ngày 29/7 để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh vụ việc công dân, báo chí phản ánh về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời về trách nhiệm của mình khi giải quyết thủ tục cho người dân bà Hà nói: “Trên mạng xã hội nói thế nào, tôi cũng không thể giải thích hết được. Tôi sẽ báo cáo lại đầy đủ với lãnh đạo. Tôi nghĩ đã làm đúng lương tâm của mình nên không có gì hổ thẹn”.

Xe tải “vò nát” ô tô camry, 2 chiến sĩ công an tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an tử vong

Khoảng 21h45 ngày 26/7, xe Camry bốn chỗ 86A-001.17 lưu thông trên Quốc lộ 1, khi đến địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã dừng chờ do phía trước có sự cố tắc đường.

Khi xe đang dừng bất ngờ xe tải BKS 89C – 13368 do Đỗ Ngọc Chiến (31 tuổi, ở Hà Nam) từ phía sau đã tông vào phần đuôi xe Camry và đẩy chiếc xe này đâm vào phần đuôi xe ô tô tải đang dừng phía trước.

Hậu quả, Thượng tá Nguyễn Viết Liên tử vong tại chỗ, Thiếu tá Ích tử vong tại bệnh viện, 2 người còn lại là Nguyễn Vũ Bình Nguyên (cán bộ phòng PH41 Công an Bình Thuận) và Nguyễn Đình Hải (cán bộ phòng PA88 Công an Bình Thuận) bị thương.

Ngày 28/7, lái xe tải đã đến công an trình diện và khai, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa lớn nên bị hạn chế tầm nhìn, không kịp xử lý khi phát hiện chiếc xe Camry ở phía trước.

Người trúng jackpot 132 tỉ chia tiền cho các con

Anh M. từ chối nhận tiền mẹ chia cho

Ngày 26.7, Vietlott đã trao giải jackpot trị giá gần 132 tỷ đồng của kỳ quay 156 cho khách hàng may mắn là bà N.T.H (thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo bà H., chiếc vé may mắn được bà mua vào sáng 19.7 tại một cửa hàng trên địa bàn tổ 4, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với giá 10.000 đồng. Trên vé này chỉ chứa một bộ số duy nhất do máy tính chọn giúp.

Chia sẻ về việc sử dụng số tiền trúng xổ số, bà H. cho biết, bà đã quyết định chia toàn bộ số tiền trúng giải cho các con, tuy nhiên con trai bà là anh M. không nhận số tiền này.

Một nam ca sĩ bị chém gục giữa phố Hà Nội

Ca sĩ, ảo thuật gia Lương Gia Tuấn bị chém gục ở đường Võ Chí Công

Khoảng 22h30 đêm 18.7, do phát hiện anh Lương Văn May (là ảo thuật gia đường phố , đồng thời làm ca sĩ với nghệ danh Lương Gia Tuấn) tiểu tiện vào khu đất của mình, nên Trịnh Văn Chung (36 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã lao vào đấm. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, đuổi đánh nhau. Chung cùng với Nguyễn Bá Liêu (38 tuổi, hiện ở quận Tây Hồ) cầm dao đánh nhau với anh May và Lang Văn Tuyền (17 tuổi, ở Thường Xuân Thanh Hóa, đệ tử học nghề ảo thuật của anh May).

Trong lúc xô xát, anh May bỏ chạy ra đường Võ Chí Công nhưng bị đối thủ chém gục xuống đường. Do bị thương nặng, anh May được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngày 19.7, hai đối tượng Chung và Liêu đã tới Công an quận Tây Hồ đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.