Lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xử lý ông Đinh La Thăng, những thông tin xoay quanh vụ sạp thịt lợn bị hắt luyn, hàng chục người nhập viện sau khi ăn kẹo của người lạ,… nóng nhất hôm nay (13.5).

Tổng Bí thư nói về việc xử lý ông Đinh La Thăng

Sáng 13/5, tại buổi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ (TP.Hà Nội), một số cử tri băn khoăn việc cho ông Đinh La Thăng thôi Ủy viên Bộ Chính trị, thôi chức Bí thư Thành ủy TP.HCM rồi về làm Phó Ban kinh tế Trung ương là nhẹ, liệu có phù hợp.

Đáp lại các câu hỏi của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Về phản ánh của cử tri đối với việc xử lý cán bộ chưa đạt yêu cầu, bản thân chúng tôi cũng thấy phải làm mạnh hơn nữa, đề ra chưa đạt yêu cầu, chưa đạt kế hoạch”.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tổng Bí thư cho rằng trong Đảng cũng thế, có các mức kỷ luật để làm căn cứ cái nào nặng, cái nào nhẹ. “Luật pháp của chúng ta cũng là nhân văn, mở đường cho người ta tiến, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Nói thế không phải vin vào cớ để xử nhẹ mà là làm rất nghiêm, đúng luật pháp, đúng tinh thần dân tộc ta nhân ái, nhân văn”- Tổng Bí thư chốt lại.

Tổng Bí thư cho biết từ năm 2016 đến nay, bao nhiêu vụ đưa ra xét xử, có cái công bố, có cái không công bố, có cái cơ quan trung ương, có cái địa phương… Gần đây, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập các đoàn đi kiểm tra phòng chống tham nhũng ở địa phương. Đã chỉ đạo các tỉnh xử lý 265 vụ án, hiện đã xử lý 100 vụ, còn 165 vụ đang làm. Vụ Phạm Công Danh đã đưa ra xét xử, vụ Hà Văn Thắm cũng đang xét xử, Giang Kim Đạt sau khi trốn đã bị xử tử hình…

“Lâu nay chúng ta vẫn nói đấu tranh phòng chống tham nhũng phải kiên trì, kiên quyết. Hình như đây là bệnh của nhân loại, thời đại. Chúng ta bình tâm là chuyện này thời nào cũng có, không thể tuyệt đối hết được. Sửa cái này nó tính toán, đối phó bằng cách khác”, nhà lãnh cạo cao nhất của Đảng nhìn nhận.

Chủ sạp thịt lợn bị hắt luyn đã bán hết số lợn tồn đọng

Liên quan đến vụ hai người phụ nữ hất dầu luyn và chất bẩn vào sạp thịt của chị Đỗ Thị Xuyến (24 tuổi) ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), ngày 13.5, chị Xuyến cho biết, một công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch ở Hà Nội đã về nhà chị liên hệ mua hết số lợn còn tồn đọng của gia đình.

UBND TP.Hải Phòng đang làm việc với địa phương liên quan đến vụ hai người phụ nữ hất dầu luyn và chất bẩn vào sạp thịt của chị Xuyến ở chợ Lương Văn Can.

Cũng trong sáng 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Ngô Quyền) đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa (SN 1986, HKTT tại phường Máy Tơ) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970 HKTT tại phường Máy Tơ) về hành vi hủy hoại tài sản theo quy định tại điều 143 Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, sáng 11.5, chị Đỗ Thị Xuyến và chị Phạm Thị Hòa ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đang bán thịt lợn trước cửa nhà số 12, Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thì bất ngờ bị Lê Thị Hoa (SN 1986) và Hoàng Thị Thanh Dung (SN 1970) cầm xô đựng chất bẩn hắt vào sạp thịt lợn, làm bẩn toàn bộ số thịt lợn và người chị Xuyến.

Gặp tai nạn giao thông, 2 người chết thảm khi đu lịch

Từ sau vụ tai nạn xe khách và xe tải xảy ra ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) khiến 13 người chết, những vụ tai nạn đường bộ trong thời gian gần đây đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh VQ

Mới đây, khoảng 15h45 ngày 13.5, ông Lại Quang Hồng (SN 1975, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở theo ba người khác gồm con trai 3 tuổi, chị Trương Thị Thúy (SN 1984) và con gái chị Thúy lưu thông từ Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Khi qua địa phận phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì va chạm với xe bồn mang BKS: 43C-09299, chưa rõ danh tính người điều khiển. Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm chiếc xe bồn, anh Hồng và chị Thúy tử vong tại chỗ. Hai cháu bé chỉ bị xây xướt nhẹ.

Ăn bánh kẹo của người lạ, 49 học sinh nhập viện

Một nhóm đối tượng bịt mặt, đeo kính đen đã đến một số trường học ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk dụ dỗ học sinh ăn bánh kẹo, sau đó nhiều em đã bị ngộ độc phải nhập viện.

Theo phản ánh của những người chứng kiến vụ việc, nhóm người trên bịt kín mặt, đeo kính đen. Họ phát kẹo cho các em học sinh không phải như kiểu làm từ thiện mà cứ ngồi trên xe đưa thật nhanh. Thậm chí, họ còn ném xuống đất cho những học sinh không đến kịp. Khi lưu thông trên đường, nếu thấy có người nào ở trong nhà, họ vứt kẹo vào sau hàng rào. Sau khi ăn bánh kẹo được phát, các em học sinh có biểu hiện đau đầu, sưng mặt, nôn ói.

Hai chị em Y Ngôn Byă và H’Quỳnh Byă phải nhập viện sau khi ăn bánh kẹo.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã và huyện Krông Pắk đã có mặt tại các điểm trường xác minh vụ việc. Công an đã thu giữ 16 bịch bánh quy, 23 bịch bánh kẹp, 5 gói kẹo me, 25 viên kẹo tại điểm trường buôn Đắk Rơleang. Tại điểm trường thôn Tân Lợi và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thu giữ hơn 16 kg kẹo các loại.

Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, những người bịt mặt, đeo kính đen lưu thông trên 3 xe máy và 1 ô tô đi phát bánh kẹo. Hiện đã có 59 người nhập viện sau khi ăn bánh kẹo, trong đó có 49 học sinh, 6 người lớn và 4 trẻ em. Trong số các học sinh nhập viện có nhiều em sau khi ăn kẹo thấy bạn bị ngộ độc nên sợ cũng nhập viện chứ không phải tất cả bị ngộ độc. Hiện, chỉ còn 1 người lớn đang phải nhập việc, còn lại đã xuất viện.

Công an quận 1, TP.HCM đang giữ một bé trai đi lạc

Ngày 13.5, Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM đang chăm sóc một bé trai đi lạc từ hôm 11.5. Theo Công an phường Cầu Ông Lãnh, bé trai cho biết mình tên Đinh Văn Long, cha tên Quân, mẹ tên Huệ, quê ở tỉnh Hà Nam. Long bị nghi đi lạc sau khi đi chơi cùng mẹ đi tại Công viên 23/9.

Đến chiều 11.5, Công an phường Cầu Ông Lãnh đã tiếp nhận bé Long từ một tài xế xe buýt. Tài xế này cho biết anh đã đón bé tại Công viên 23/9, sau đó chở về quận 7 nhưng bé vẫn ngồi im trên xe nên đã đưa bé về trụ sở công an.

Công an phường phải dỗ dành bé Long bằng nhiều cách. Ảnh: Thanh Lâm

Công an phường Cầu Ông Lãnh cho biết do chưa thể tìm được thân nhân của bé nên tạm thời các chiến sĩ công an phải thay phiên nhau chăm sóc bé. Ban đầu Long rất sợ hãi và khóc, một số chiến sĩ công an phải làm “bảo mẫu” bất đắc dĩ, đưa bé đi chơi, cho bé xem phim hoạt hình, ăn bánh, thậm chí còn chở bé về nhà ăn cơm cùng gia đình để bé hết sợ.

Cơ quan công an khẳng định đã liên hệ đến trường tiểu học mà bé cung cấp cũng như 10 phường trên địa bàn quận 1 nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến ngày 13.5, bé Đinh Văn Long vẫn còn đang tạm lưu trú ở Công an phường Cầu Ông Lãnh.